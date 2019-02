Insiste en juicio a los expresidentes

Apodaca, N.L.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió algunos posibles "delitos" por los cuales podrían llevar a juicio políticos a los expresidentes de México, como traición a la patria, corrupción, privatización, tráfico de influencias, así como disfrazar la deuda de particulares en deuda pública.

Durante su conferencia de prensa matutina, que por primera vez se realizó fuera de la Ciudad de México, en la base militar 7 de Apodaca, Nuevo León, el presidente López Obrador indicó que luego de que se realice la reforma al artículo 35 de la Constitución, para las consultas ciudadanas, se les preguntará si quieren que se someta a juicio a los expresidentes de México del periodo neoliberal.

"Pero que sea el pueblo el que tenga la última palabra, o sea, cuando se haga la consulta, que el ciudadano diga: 'A ver, sí queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué? Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados; a Zedillo, porque convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa; a Fox por traidor a la democracia".

"A Felipe Calderón: queremos enjuiciar a Felipe Calderón, porque utilizó la fuerza y convirtió al país en un cementerio; queremos enjuiciar a Peña por corrupción'", refirió el mandatorio.

Señaló que debe terminar la manipulación de la gente de meter a la cárcel a "chivos expiatorios" que ha sido la práctica en los últimos tiempos, cuando los de arriba permanecen intocables. No obstante, el Presidente López Obrador reiteró que es partidario de ver hacia adelante, que no nos quedemos anclados en el pasado, que no se permita la corrupción y la impunidad hacia adelante.

"Pero vámonos así. Ya nada de chivos expiatorios. Yo soy partidario de hacer un juicio al régimen neoliberal, más que encarcelar a estos personajes, porque eso nos llevaría a la confrontación, a polarizarnos, a quedarnos empantanados en el pasado y yo estoy viendo hacia adelante", insistió.