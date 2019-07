Inicia Fundación Mariposa colecta de útiles

El Mañana / Staff.- Con el fin de apoyar a los niños que habitan en colonias vulnerables a continuar sus estudios y evitar la deserción escolar, la Fundación Comedores Mariposa inició una campaña encaminada a recolectar mochilas y útiles escolares.

La fundadora y presidenta de la organización altruista, María de los Reyes Alvarado señaló que ya arrancaron la colecta de útiles escolares y mochilas para niños de escasos recursos a fin de garantizarles algunos de los artículos de mayor demanda en el ciclo escolar.

Precisó que la meta es recaudar por lo menos 300 mochilas dotadas con útiles escolares como cuadernos, lápices, sacapuntas, borradores y colores entre otros artículos.

Mencionó que para lograr la meta requieren el apoyo de la población, por lo que invitan a donar cualquier artículos escolar o mochila ya que la intención es que ningún niño se quede sin ir a la escuela por falta de útiles escolares.

María de los Reyes Alvarado indicó que muchos niños que habitan en colonias vulnerables si quieren estudiar pero que en ocasiones debido a la falta de recursos económicos y apoyos tienen que abandonar sus estudios.

"Les pedimos que al momento de realizar sus compras de útiles escolares echen un cuaderno extra, o unos colores o mochilas y así de esta manera poder ayudar a niños que quieren seguir estudiando" dijo.

Recordó que Comedores Mariposa atiende a un promedio de 300 niños a quienes les ofrece de manera gratuita desayunos diariamente, por lo que antes de que inicie el próximo ciclo lectivo 2019-2020 se tiene la meta de dotarlos con mochilas y cuadernos entre otros artículos que requieren para continuar sus estudios.

La presidenta de la Fundación exhortó a la comunidad en general, empresas y grupos de la sociedad civil dedicados a apoyar a las personas vulnerables a que ayuden a estos menores, quienes tienen el deseo de continuar estudiando.

"La mayoría de los niños son de nivel básico y las listas de útiles escolares incluyen lápices, colores, cuadernos, borradores, sacapuntas, juego de geometría entre otros así como mochilas" dijo.

Mencionó que las personas interesadas en apoyar desde un lápiz hasta una mochila pueden llamar al numero de celular 89 91 86 65 42 o acudir a las instalaciones de Comedores Mariposa en la calle 18 de marzo numero 100, colonia Ampliación Pedro J. Méndez

La entrevistada destacó la importancia de apoyar a estos menores y de ayudarlos a cambiar su historia para que continúen por un camino positivo, alejado de situaciones negativas o adversas.

"Muchas veces pensamos que los niños no quieren estudiar y no es que no quieran simplemente es que sus familias no cuentan con los recursos suficientes para cubrir los gastos económicos que representa ir a la escuela, los invito a que juntos cambiemos la historia de por lo menos 300 niños que viven en colonias como la Ampliación Pedro J. Méndez, Delicias, Ernesto Zedillo y Pedro J. Méndez ente otras", acotó.