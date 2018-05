INAUGURAN CANNES

Cannes, Francia.

Javier Bardem y Penélope Cruz inauguran ayer el Festival de Cine de Cannes con "Todos lo saben", una cinta en español del director iraní Asghar Farhadi que compite por la Palma de Oro. Pero el foco en la primera edición post Harvey Weinstein del glamoroso evento en la Riviera francesa estaba mayormente en el asunto de la igualdad de género.

Previo al estreno del filme en español en el que también actúa Ricardo Darín, la presidenta del jurado de Cannes Cate Blanchett presentó a un panel de mayoría femenina que decidirá quién se lleva este año la Palma de Oro, uno de los premios más prestigiosos del cine.

21 PELÍCULAS

Veintiún películas compiten por la Palma de Oro, incluyendo nuevos estrenos de Spike Lee, Pawel Pawlikowski y Jean-Luc Godard. Tres de ellas fueron dirigidas por mujeres: Nadine Labaki, Eva Husson y Alice Rohrwacher.

Blanchett apuntó que el festival ha mejorado la igualdad de género en sus comités de selección. Los jurados, señaló, se han dividido equitativamente en años recientes.

Entre ellas estarán las cinco mujeres en el jurado: Ava DuVernay, Kristen Stewart, Lea Seydoux y la cantautora burundesa Khadja Nin.

También integran el jurado el cineasta ruso Andrey Zvyagintsev, el director canadiense Denis Villeneuve, el director francés Robert Guediguian y el actor chino Chang Chen.

En la sección Un Certain Regard está "Rifiki", una romance lesbiano de Kenia que ya fue prohibido en ese país.

Pero el provocador cineasta danés Lars von Trier regresará al evento años después de haber sido declarado "persona non grata" por decir en chiste que era nazi y que simpatizaba con Hitler. Su filme "The House That Jack Built" es protagonizado por Matt Dillon y Uma Thurman.

PRESENTES. Javier Bardem y Penélope Cruz llegan con "Todos lo saben".

Estreno estelar. También de regreso en Cannes: "Star Wars". La cinta derivada sobre Han Solo, "Solo: A Star Wars Story", tendrá su estreno mundial en el festival el 15 de mayo.