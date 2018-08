Impide falta de lluvias sembrar sorgo y soya. Esperan productores las precipitaciones

Altamira, Tam.- Los productores de soya y sorgo esperan con ansias la llegada de las lluvias, pues las que se han registrado no han sido suficientes para la siembra de unas 35 mil hectáreas.

Toribio Cruz González, productor altamirense refirió que las lluvias que han caído en la semana pasada no fueron suficientes, por lo que ya hay preocupación del sector.

Refirió que la sequía no les ha permitido sembrar, por lo que solicitaron al Distrito 162 de la Sagarpa una prórroga de al menos quince días.

La temporada de siembra se cerró el 5 de agosto y pidieron una prórroga que se cerró el pasado 20 de agosto, "pero en la próxima reunión distrital vamos a solicitar una ampliación más... Aunque ya se venció una prórroga, porque nos se han registrado las lluvias".

"Para nosotros los productores, lo principal es la lluvia, porque teniendo humedad, pues es decisión de nosotros saber qué es lo que vamos a sembrar", dijo.

Indicó Cruz González, que actualmente no hay apoyos del Gobierno, sin embargo no se pueden detener, "yo no quiero perder, lo que quiero es ganar y por eso voy a sembrar soya. Sé que es difícil por la falta de agua pero me la voy a jugar".

Precisó que unas 9 mil hectáreas ya están sembradas y el panorama no es nada halagador ante la falta de precipitaciones.

"Vamos a ver cómo viene el fenómeno de la Niña y el Niño, nos dicen que vamos a tener lluvias", precisó por último.