Impactan al Valle trabas en puentes

Muchas personas por razones de tiempo y espera mejor toman la decisión de no ir a lado norteamericano". Ralph García, Desarrollo Económico de McAllen.

El flujo de ciudadanos de la ciudad de Reynosa y municipios cercanos que solían cruzar hacia el Valle de Texas para realizar compras, efectuar negocios o realizar actividades recreativas y de turismo, ha disminuido considerablemente en el último bimestre, derivado de las maratónicas filas y horas de espera que se han producido en los puentes internacionales de esta frontera.

El fenómeno será evidenciado el próximo mes a través de un estudio cotidiano que pretende presionar a las autoridades estadounidenses para restablecer el número de agentes de revisión en los cruces, anunció ayer Ralph García, Vicepresidente de la Corporación de Desarrollo Económico en la ciudad de McAllen, Texas.

"Nos está impactando a diario, sé que muchas personas por razones de tiempo y espera mejor toman la decisión de no ir a lado norteamericano, el bajón no es tan fuerte, pero sí es significativo, el movimiento en tiendas y los centros comerciales no es el mismo, hay disminuciones que daremos a conocer", manifestó.

Ralph García reconoció que la reducción de agentes del Custom and Border Protection (CBP) impactó sin aviso previo, por lo que en la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua no se obtuvieron los resultados que se esperaban en afluencia, principalmente de consumidores y paseantes.

Los sectores con mayor afectación son el turismo y compras de artículos de belleza, ropa, calzado, deportivos, del hogar, entre otros.

"Jamás nos esperamos esto, todo se debe a la falta de personal del CBP, los números y cifras los veremos en el siguiente mes´´, externó el funcionario.

Y enfatizó;

´´Hemos buscado diálogo, por lo pronto pedimos paciencia a las personas, que no dejen de visitarnos, hacemos un esfuerzo grande por mantener en orden a la ciudad".

Por lo pronto, resaltó que hay diálogo permanente con las autoridades federales para evidenciar lo que ocurre y evitar que aumenten los daños.

A casi dos meses de las filas y largas horas de espera, no hay un panorama favorable que permita avizorar una solución para destrabar los cruces y agilizar los tiempos de internación.

"Mientras no tengan la cantidad de agentes de vuelta, todo seguirá igual, esto afecta a todos, a los estudiantes que han tenido que levantarse más temprano, a los empresarios, a los que acostumbraban a visitarnos", puntualizó.