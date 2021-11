Ignora citatorio extesorero de Victoria

"Si no se solventa, entonces iniciamos un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades a las que se hicieron acreedores por el incumplimiento".* Sergio Estrada Cobos, contralor de Victoria.

El extesorero de la anterior administración municipal, panista, Arturo Vela Palacios y el exsubdirector de Licitación, Isaac Ignacio Cervantes Nava, desatendieron el citatorio de la Contraloría para comparecer por observaciones en el ejercicio de seis millones 705 mil 860 pesos correspondientes a recursos federales del 2020.

La anterior administración fue presidida primero por Xicoténcatl González Uresti y la cerró Pilar Gómez Leal.

"Empezamos citando al extesorero esta semana, lo citamos el martes, se negó a firmarlo, pero dijo ´sí voy a estar ahí´, se levantó los documentos oficiales que nos da el área jurídica de la Contraloría, se le notifica y se le deja constancia del notificador para hoy a las diez de la mañana", dijo el contralor municipal, Sergio Estrada Cobos, de la actual administración de Morena.

"La intención es aclarar, solventar, y/o iniciar el procedimiento administrativo que corresponda para determinar las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido los exservidores públicos en esto", agregó.

A mediados de este año la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo una revisión al ejercicio presupuestal 2020 en donde se observaron irregularidades en partidas correspondientes al Ramo 28, por adjudicaciones directas en cuatro contratos para la Pavimentación Asfáltica y Alumbrado LED del Acceso Principal del Relleno Sanitario.

Dichos contratos se realizaron a través del Comité de Licitaciones y Operaciones Patrimoniales del Área Administrativa, correspondiendo esto al área de Obras Públicas.

El miércoles "notificamos al ex subdirector de Licitación - Isaac Cervantes Nava –, como no lo localizamos lo vamos a localizar hoy para que venga el lunes, entonces vamos a tener el lunes a las 10 de la mañana al ex subdirector de Licitación y el martes al extesorero", dijo el contralor.

Recordó que la actual administración municipal rechazó firmar la Entrega-Recepción por lo cual la anterior entregó parte de la documentación al Congreso local.

"Si no se solventa, entonces iniciamos un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades a las que se hicieron acreedores por el incumplimiento", advirtió.

Además, se cuenta con otra observación de 20 expedientes de adquisiciones, arrendamientos y servicios selectivos con base a criterios de riesgo por el orden de un millón 500 mil pesos.

"Es probable que la ley nos diga que tienen un tercer citatorio, pero no tarda mucho, es de un día para otro, en el caso de que no vengan", apuntó Estrada Cobos.

Arturo Vela Palacios, extesorero.