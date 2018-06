HOY LLEGA JURASSIC WORLD

Honolulú, E.U.



Hoy llega a cartelera nacional Jurassic World: El Reino Caído, quinta entrega de una multimillonaria franquicia que Steven Spielberg inició hace 25 años, el director español JA Bayona llevó a los gigantes prehistóricos a un terreno en el que es experto, el que mostró en su éxito El Orfanato.

"(El terror) es clarísimo. Hay un homenaje a Drácula. Hay mucho, también, de Frankenstein en esta película, porque habla de cómo tenemos que responsabilizarnos de las criaturas que hemos creado", menciona JA Bayona.

SUPERPRODUCCIÓN

Realizada con unos 170 millones de dólares, la superproducción rodada en Hawái tiene lugar tres años después del colapso del parque temático Jurassic World en la Isla Nublar.

Un fiero volcán amenaza con extinguir a los dinosaurios, y Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) recluta al ex adiestrador de velocirraptores Owen Grady (Chris Pratt) para ir ahí en una misión suicida y contrarreloj para salvar ejemplares.

Hasta cerca de la mitad del filme, se trata de una cinta de catástrofe, donde Bayona se regodea rememorando lo que hizo en Lo Imposible, inspirada en el tsunami del sureste asiático del 2004.

LA HISTORIA

Pero transporta la historia a una mansión californiana donde se urde una agobiante intriga con villanos que buscan sacar beneficio de los dinosaurios sobrevivientes.

Es propiedad de Sir Benjamin Lockwood (James Cromwell), socio de John Hammond, el multimillonario de la primera película que trajo de vuelta, gracias a un mosquito conservado en ámbar, a los colosales reptiles.

"JA Bayona era absolutamente la elección perfecta para El Reino Caído. Cuando te mete a estos espacios cerrados: ´¡Oh, Dios mío! No hay nada más aterrador: ¡hay un dinosaurio en la habitación de una niña!", exclama Dallas Howard.

El rodaje fue extenuante, y en dificultad no le pidió nada a los del Universo Marvel, dice Pratt, quien allí interpreta al guardián de la galaxia Star- Lord.

"En las películas de Marvel hay mucho trabajo con cables. Y eso es muy complicado. En Jurassic hay que correr mucho cuesta abajo, lo que probablemente es más duro para el cuerpo.

"Tuvimos secuencias de peleas en esta película que rivalizan con las coreografías de cintas de Marvel", consideró.

FINAL CON INCÓGNITAS

El final, con imágenes que se quedan en las retinas, deja muchas incógnitas que abren el paladar: los dinosaurios volverán en un último filme que llegará en el 2021. (Reforma)

Honolulú, E.U.

Hoy llega a cartelera nacional Jurassic World: El Reino Caído, quinta entrega de una multimillonaria franquicia que Steven Spielberg inició hace 25 años, el director español JA Bayona llevó a los gigantes prehistóricos a un terreno en el que es experto, el que mostró en su éxito El Orfanato.

"(El terror) es clarísimo. Hay un homenaje a Drácula. Hay mucho, también, de Frankenstein en esta película, porque habla de cómo tenemos que responsabilizarnos de las criaturas que hemos creado", menciona JA Bayona.

SUPERPRODUCCIÓN

Realizada con unos 170 millones de dólares, la superproducción rodada en Hawái tiene lugar tres años después del colapso del parque temático Jurassic World en la Isla Nublar.

Un fiero volcán amenaza con extinguir a los dinosaurios, y Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) recluta al ex adiestrador de velocirraptores Owen Grady (Chris Pratt) para ir ahí en una misión suicida y contrarreloj para salvar ejemplares.

Hasta cerca de la mitad del filme, se trata de una cinta de catástrofe, donde Bayona se regodea rememorando lo que hizo en Lo Imposible, inspirada en el tsunami del sureste asiático del 2004.

LA HISTORIA

Pero transporta la historia a una mansión californiana donde se urde una agobiante intriga con villanos que buscan sacar beneficio de los dinosaurios sobrevivientes.

Es propiedad de Sir Benjamin Lockwood (James Cromwell), socio de John Hammond, el multimillonario de la primera película que trajo de vuelta, gracias a un mosquito conservado en ámbar, a los colosales reptiles.

"JA Bayona era absolutamente la elección perfecta para El Reino Caído. Cuando te mete a estos espacios cerrados: ´¡Oh, Dios mío! No hay nada más aterrador: ¡hay un dinosaurio en la habitación de una niña!", exclama Dallas Howard.

El rodaje fue extenuante, y en dificultad no le pidió nada a los del Universo Marvel, dice Pratt, quien allí interpreta al guardián de la galaxia Star- Lord.

"En las películas de Marvel hay mucho trabajo con cables. Y eso es muy complicado. En Jurassic hay que correr mucho cuesta abajo, lo que probablemente es más duro para el cuerpo.

"Tuvimos secuencias de peleas en esta película que rivalizan con las coreografías de cintas de Marvel", consideró.

FINAL CON INCÓGNITAS

El final, con imágenes que se quedan en las retinas, deja muchas incógnitas que abren el paladar: los dinosaurios volverán en un último filme que llegará en el 2021.