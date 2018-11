¡HISTÓRICA MEDALLA!

Doha, Qatar

Alexa Moreno pasó a la historia como la primer mujer mexicana en conseguir una medalla y subir al podio en un Mundial de Gimnasia Artística, pues se colgó una medalla de bronce.

En el torneo celebrado en Doha, Qatar, Moreno obtuvo la presea de bronce en la final de salto, tras firmar una tarjeta de 14.508 puntos, por debajo de la estadunidense Simone Biles, que ganó el oro con 15.366 puntos y de la canadiense Shallon Olsen, con plata y una puntuación de 14.516.

Moreno fue séptima en Mundiales pasados, como Tokio 2011, Nanning 2014 y Glasgow 2015; por lo que esta medalla confirma de un progreso en sus rutinas.

La gimnasta de 24 años se unió a Daniel Corral como los únicos mexicanos en obtener una medalla en un Mundial de Gimnasia; aunque Corral obtuvo plata en la modalidad de caballo con arzones en Amberes 2013.

La medallista baja californiana fue objeto de varias críticas durante los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, debido a su complexión física, por lo que sus rutinas pasaron a segundo plano.

"Tuve demasiada atención por un momento y fue algo bastante nuevo para mí. Pero me dio mucho gusto saber que hay tanta gente que estaba apoyándome y defendiéndome", expresó en 2016.

Tras esta presea, Alexa Moreno tiene en mente representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y tratar de instalarse en la élite de la Gimnasia Mundial.

Domina Alexa emociones

Doha, Qatar

>Alexa Moreno, la mexicana que hizo historia este viernes al ganar la medalla de bronce en el mundial de gimnasia artística, comentó que dominó sus emociones en la final, lo que le ayudó a colgarse la histórica presea.

>"La verdad estaba nerviosa, siempre estoy nerviosa, pero ya estando adentro me concentre en lo que tenía que hacer, creo que es la final en la que más tranquila estaba, sabía que tenía posibilidades de ganar medalla, estoy muy feliz", comentó Moreno tras finalizar la prueba.

>La gimnasta nacida en Mexicali, Baja California, reconoció que la preparación previa a la prueba de este viernes fue clave para lograr el éxito en el mundial de Doha.

>"Yo solo entrené está semana, me enfoque en agarrarle más al caballo, no me sentía cómoda con eso, pero los últimos días fueron lo mejor, al final dije que sea lo que Dios quiera y pues todo salió bien", recalcó Alexa Moreno.