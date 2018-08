Hasta pronto futbol: "Chaco" Giménez

CIUDAD DE MÉXICO.- Acompañado de familiares, amigos, jugadores, directiva del Pachuca y hasta del entrenador Enrique Meza; Christian Giménez anunció su despedida de las canchas al finalizar el Torneo de Apertura 2018.

La ceremonia realizada en el Calero Center de la Universidad del Futbol, fue en donde el argentino confirmó que está será su última temporada antes de colgar los botines.

"Yo quería anunciar mi retiro el día que cumplí 20 años de carrera y Jesús Martínez me dijo que no, que ese anunció no era nada fácil", mencionó.

El "Chaco" aseguró que meditó durante tres días para tomar esta decisión. "Llevo poco tiempo en esta segunda etapa y realmente son brillantes. Mi retiró es en diciembre, voy a disfrutar al equipo y ayudaré al entrenador con los chicos".

Giménez agradeció a los equipos que le dieron una oportunidad; en especial al conjunto de La Noria.

"Hasta acá llegué, muchas gracias y hasta pronto futbol", finalizó.

A sus 37 años de edad, buscará un futuro diferente, pero por el mismo camino.

El naturalizado mexicano pasó la mayor parte de su carrera en nuestro país. Defendió cuatro casacas, conquistó seis títulos y jugó con el Tricolor, uno de sus sueños.

Nacido en Resistencia, Argentina, Giménez debutó con el Boca Juniors en 1998, a los 17, con un futuro prometedor. Con los Xeneizes, fue bicampeón de la Copa Libertadores (2000-01). Después de jugar para dos equipos de la liga argentina, el Unión de Santa Fe y el Independiente, Giménez arribó a los Tiburones Rojos del Veracruz, su primer equipo en lo que se convertiría su nueva patria.

En el Puerto, estuvo un año, suficiente para firmar con el América. Su dinámica con Cuauhtémoc Blanco y Kleber Boas con los escualos se mudó a Coapa, para triunfar en el Clausura 2005, la única medalla de Liga que tiene el "Chaco" en México. A pesar de los logros en el Nido, la relación con el club se fracturó, por lo que firmó con el Pachuca, uno de sus dos máximos amores.

Con los Tuzos, dirigidos por Enrique Meza, Giménez alzó la Copa Sudamericana y un par de la Concacaf. Disputó la final del Clausura 2009, pero el conjunto hidalguense sucumbió ante los Pumas de Ricardo Ferretti.

En 2010, el ex xeneize firmó con Cruz Azul, donde rápidamente se ganó un lugar en el corazón de una afición hambrienta de un título. El 3 de octubre del mismo año, Christian anotó el único tanto del partido. Un gol que borró una racha de siete años sin ganarle al América, el equipo donde se coronó pero que despreció su talento. El festejo del argentino todavía vive en el recuerdo de los seguidores: los brazos disimulando el vuelo de un ave. Fui ahí donde el amor empezó y nunca terminó.

La única loza que carga "Chaco" es el no ganar la liga con la Máquina. En 2013 estuvieron cerca, mas todos conocen la historia de Moisés Muñoz. Sin embargo, "Chaco" y Cruz Azul triunfaron en la Copa MX y en la Concacaf.

La primera convocatoria que recibió de la Selección Mexicana fue en el hexagonal final de las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, cuando el boleto estaba a punto de perderse. Víctor Manuel Vucetich le dio la oportunidad de presentarse como un tricolor en el Estadio Azteca, ante Panamá.

"Chaco", con el espíritu, terminó con puntadas en la cabeza, después de un golpe con un rival.

Giménez vive sus últimos momentos como futbolista, en Pachuca, donde vivió su mejor época, hace una década. Lo que sigue es una carrera como director técnico.