Hará cinta con Austin Swift

Ciudad de México

El cantante estadounidense Drake Bell quiso volver a la pantalla grande con una buena historia y un buen reparto. En entrevista, adelantó que además de la gira que hace actualmente con su disco “Honest”, será parte de una película llena de suspenso de la mano de Austin Swift, el hermano de la estrella del pop Taylor Swift, de la cual dijo, se siente muy orgulloso.

“Saldrá en abril y se llama ‘Cover versions’, es una película con un reparto increíble y tratará sobre una banda que va a tocar en Coachella y durante el viaje pasan algunas cosas extrañas con muertes y misterio, es una especie de thriller con rock and roll”, señaló.

CON TODOS CANTA

El artista mencionó que en el plano musical no dudaría en cantar al lado de algún artista latinoamericano y que incluso años atrás, su amor platónico fue la intérprete de “Egoísta”.

“Me gustaría cantar con artistas mexicanos. Me encantó trabajar con Belinda, la conocí años atrás y tenía un gran crush con ella, así que fue un gran reto entrar al estudio y grabar una canción”.

Sobre el estado de la relación entre él y su ex compañero en la serie de Nickelodeon, Drake y Josh, Josh Peck, luego de que el año pasado fuera comentada su ausencia en la boda de él, Bell dijo que ahora todo eso es historia.

“Nos conocemos desde hace 20 años, tuvimos una amistad increíble por muchos años y me dejó un poco de lado cuando no me invitaron a su boda pero la cosa entre Josh y yo es que somos como hermanos de la vida real. Lo amo pero a veces no lo soporto.

“Tuve una cena con él y su esposa antes de mi último tour pero ambos estamos concentrados en nuestros proyectos”, comentó quien no descarta hacer una nueva versión del programa que los hizo famosos.