'Han fracasado todos lo ven...'

CIUDAD DE MÉXICO.

Con la caminata de Cuernavaca, Morelos, al Palacio Nacional, en la Ciudad de México, lo que se busca es crear una fuerza que cuestione a las instituciones, pero también reclamar a las autoridades el derecho de los ciudadanos a defenderse, planteó Julián LeBarón, miembro de la comunidad que sufrió la masacre 9 de sus miembros en Bavispe, Sonora.

En entrevista para EntreDichos, LeBarón reiteró que la marcha no es en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino un llamado a la ciudadanía para que tome un papel más activo en la exigencia de sus derechos.

Explicó que hoy saldrán de Cuernavaca con la intención de llegar la noche del viernes a la Ciudad de México, el sábado realizar un evento en la Estela de Luz y el domingo marchar hacia Palacio Nacional.

El último kilómetro, dijo, lo harán con un pie descalzo, emulando lo que hizo una niña de las sobrevivientes del ataque del 4 de noviembre, que caminó por ayuda más de 10 kilómetros y al final por las ampollas se quitó un zapato.

¿Cómo definiría el motivo de la marcha? Nosotros vamos a crear una nueva fuerza en México, una fuerza ciudadana para llamar a cuentas a las instituciones porque han fracasado. Yo creo que no hay mexicano que no vea este fracaso.

Pareciera ser que por detrás usted sugiere la idea de que tendríamos los ciudadanos que tener armas. Las instituciones desde siempre nos han dicho que el poder de ellos es una concesión de los derechos que tenemos nosotros los mexicanos. Yo creo que nosotros tenemos que tomar el derecho de mujeres y hombres libres y decir: si tú no estás dando el ancho, por lo menos reconoce que yo tengo el derecho de buscar otros medios y otras formas de defender a mi familia.

¿Estaría usted pensando en el derecho, en razón de la legítima defensa, de tener y poseer y utilizar armas? Pues mira, ahí tienes a Genaro García Luna, que mandaba a muchísimas personas armadas, y que seguramente esas armas de repente se le voltean a la comunidad. Y ahí tienes al jefe de policías de Janos, que él tiene el uso legítimo de las armas y manda gente que está armada, y voltean esas armas y le disparan 3 mil 500 veces a mujeres y niños.

¿En qué momento nosotros les vamos a cuestionar el uso de esas armas? Porque yo creo que en últimas instancias tenemos el derecho a defendernos, el que nos niega ese derecho es peor criminal que quien nos está agrediendo, porque eso despierta más traición, que no te defiendan y te impidan los medios de defenderte. En todo esto, Javier Sicilia, e incluso usted mismo, Julián, han señalado que la marcha no es contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador No, contra él no. Es a favor de la libertad y de la paz.

Lo que pasa es que no puedes separar a Andrés Manuel de la Presidencia, él escogió participar para tener ese poder en este País y no está cumpliendo con lo más mínimo que es darle seguridad a los mexicanos. Han sido asesinados 40 mil mexicanos en lo que va de esta Administración.

No digo que es un problema creado por él, yo creo que todos hemos sido cómplices en ese problema.

El Presidente, ya dijo que serán recibidos en Palacio Nacional, pero no por él. Pues yo creo que es muy desafortunado que mis primas y sus hijos se pusieron en ese lugar (del ataque) para hacerle un show al Presidente de que sean asesinados, y estos músicos que estuvieron en Guerrero, que fueron asesinados y quemados y que hagan este show. Yo creo que nadie de nosotros queremos hacerle un show al Presidente, pero este es un problema serio y se tiene que atender.

¿Qué le diría al Presidente, Julián? La verdad es que el mensaje de nosotros no es para el Presidente, es un ciudadano más, nuestro mensaje es para todos los ciudadanos porque nosotros hemos permitido este show, hemos permitido que sean asesinados en los últimos 13 meses 40 mil de nosotros. Tenemos que darnos cuenta, todos nosotros, que el miedo no está en los sicarios, en los que queman casas, en el Presidente, ni en el Ejército, el miedo no está ahí, el miedo lo tenemos nosotros adentro y no nos lo hemos podido quitar lo suficiente para enfrentar este problema.

Yo creo que sería bueno que vengan y marchen con nosotros, y saquen ese dolor caminando.

¿De la comunidad LeBarón, cuántos vienen a la marcha? Creo que venimos como 200, porque nosotros estamos cansados de la violencia, de no tener soluciones, que no haya ningún tipo de reparación del daño, yo creo que no hay manera que te pueda dar justicia, quizá haya justicia con Dios, después de esta tierra.

