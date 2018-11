Hallan fuselaje principal del avión accidentado en Indonesia

Yakarta.

Los equipos de búsqueda de los restos del vuelo 610 de Lion Air en Indonesia encontraron el fuselaje principal y afirman que ahora pueden escuchar una señal de la grabadora de voz de la cabina del avión, mientras un buzo murió en el marco de las tareas de rescate.

Las autoridades de Indonesia han confirmado este sábado la muerte de uno de los buceadores que buscan la caja negra y los restos del avión de Lion Air que se estrelló el lunes pasado en el mar de Java con 189 personas a bordo sin dejar supervivientes.

Los equipos están trabajando para localizar el dispositivo de voz, comúnmente conocido como caja negra, que podría ayudar a los investigadores a reconstruir los últimos momentos del nuevo Boeing 737 antes de que se estrellara

Las corrientes de rápido movimiento y las aguas turbias del lugar del accidente en el mar de Java han obstaculizado los esfuerzos de recuperación desde que el avión cayó el lunes poco después de despegar de Yakarta.

La grabadora sobre los datos de vuelo del avión se ubicó el jueves, pero los investigadores indicaron que aún no han podido extraer ninguna información del mismo.

El director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate Nacional (Basarnas), Muhammad Syaugi, ha precisado que el buceador salió inconsciente de una inmersión y falleció este viernes por la tarde cuando ingresó en el Hospital Regional Koja, en Yakarta, la capital.

Syaugi comentó a los reporteros en Yakarta que los buzos ya habían escuchado un "ping" de la segunda caja negra.

"Aunque el sonido es bastante débil, vino desde el lugar no muy lejos de la nave Victoria", agregó, refiriéndose a uno de los barcos involucrados en el esfuerzo de búsqueda.

Tanto la grabadora de voz como el registrador de datos de vuelo –los dos elementos que componen la caja negra- tienen su propio emisor de ultrasonidos.

Los buzos informaron que vieron el fuselaje y los motores del avión Lion Air que se estrelló en el fondo marino y un localizador detectó una señal que podría provenir de la grabadora de voz de la cabina, reportó el sitio de noticias Channel Asia News.

Hablando en el sexto día de la búsqueda, Syaugi aseguró que se habían encontrado dos motores y más trenes de aterrizaje. El avión se estrelló en aguas cuya profundidad es de 30 metros, pero fuertes corrientes han dificultado la búsqueda.

"No lo he visto yo mismo, pero algunos buzos me informaron que habían visto el fuselaje", aifrmó en rueda de prensa en un puerto de Yakarta donde se han depositado las bolsas de los cadáveres, escombros y las pertenencias de los pasajeros.

El nuevo Boeing 737 MAX 8 jet se estrelló en el mar de Java pocos minutos después de despegar de Yakarta el lunes pasado a gran velocidad.

Los sitios web de seguimiento de vuelos muestran que el avión tuvo una velocidad y altitud erráticas durante su vuelo de 13 minutos, y uno anterior el domingo desde Bali a Yakarta.

Los pasajeros en el vuelo del domingo informaron aterradores descensos y, en ambos casos, las diferentes tripulaciones solicitaron regresar a su aeropuerto de salida poco después del despegue.

Se cree que el avión se quebró en pedazos al estrellarse contra la superficie del mar después de caer unos mil metros en menos de 25 segundos, alcanzado una velocidad de 480 kilómetros por hora, según Flightradar 24.

Los investigadores aún intentan recuperar información de la "unidad de memoria de supervivencia" del registrador de datos de vuelo que ayudará a determinar la causa del desastre, pero han sido dañados y requieren un manejo especial.

El accidente de Lion Air es el peor desastre aéreo en Indonesia desde 1997, cuando 234 personas murieron en un vuelo de Garuda cerca de Medan. En diciembre de 2014, un vuelo de AirAsia de Surabaya a Singapur se hundió en el mar, matando a los 162 a bordo.

Lion Air, que desde su fundación en 1999 ha registrado más de una docena de accidentes —hasta ahora el más grave había sido uno en 2004, en el que perecieron 25 personas—, se encuentra bajo escrutinio.

La aerolínea estuvo vetada durante años por Estados Unidos y la Unión Europea por incumplir los estándares de seguridad, como otras compañías aéreas indonesias.

Lion Air es una de las aerolíneas más jóvenes de Indonesia, pero ha crecido rápidamente, volando a decenas de destinos nacionales e internacionales. Se ha expandido agresivamente en el sudeste asiático, una región de rápido crecimiento de más de 600 millones de personas.