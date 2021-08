Hacen homenaje en streaming para Manzanero

La noche del viernes Carlos Cuevas, Jorge Muñiz y Rodrigo de la Cadena, unieron sus voces en un concierto homenaje a Armando Manzanero titulado "Nos hizo falta tiempo, querido Manzanero", en el cual no faltaron las bromas, las anécdota, pero sobre todo los temas que convirtieron en leyenda a éste compositor mexicano.

"Es una fiesta, es un pequeño tributo, pero con tanto cariño para un personaje que a cada uno de nosotros en su momento nos dio un saludo, un abrazo, la confianza de cantar con él, habiendo una confianza tan grande en lo que hemos hecho y siempre fue la misma persona, tan amorosa y respetuosa", dijo a modo de bienvenida Jorge Muñiz. Las anécdotas comenzaron, cuando Rodrigo de la Cadena terminó de cantar "Paso a pasito", una de las primeras composiciones de Manzanero, y que asegura le criticaban por ser muy cursi, algo que él nunca negaba y hasta aceptó que le gustaba; pero Jorge Muñiz destacó la gran habilidad que el yucateco tuvo para hablar del amor, pero es muchas de sus facetas, no sólo la del enamoramiento.

Los temas que siguieron fueron "Todavía", "Cuando estoy contigo", "Somos novios", que cantaron a dúo Muñiz y Cuevas, para ligarse después con el tema Contigo aprendí. "Él hizo música para películas, musicalizó varias, entre ellas una de Mauricio Garcés, Bromas S.A.", compartió Rodrigo cuando Carlos Cuevas destacó el genio de Manzanero también al hacer arreglos.

"A la que vive contigo" y "Mía", fueron los temas que siguieron en el repertorio de la noche, y sobre ésta última dijo Coque Muñiz, como le llaman sus fans: "Es increíble cómo puede llevar las historias de amor a éste nivel, con tanta pasión, ahora ya no se puede decir esto porque te acusan". A mitad de la velada Carlos Cuevas dio paso a un bloque de temas que Armando Manzanero le dio para grabar, comenzando con "Compartir", siguió "Yo te recuerdo", que dedicó al propio Manzanero y a todas las personas que ya han partido de este mundo; continuó con Se dice fácil y terminó con la canción Con sabor a clavo.

"La vida de Manzanero se resume en canciones y yo quiero cantar algunas que significan mucho para mí", expresó Rodrigo de la Cadena antes de interpretar "Nada personal", "Un loco como yo", para terminar con un tema que él escribió en su honor después que falleciera, "Me puse a pensar". "Un día le dije a Manzanero, qué canciones tal difíciles haces, y me respondió, es que yo hago canciones para cantantes", recordó Carlos Cuevas después de cantar "No" y antes de "Esta tarde vi llover", junto a Jorge y Rodrigo. En este concierto destacaron el gran trabajo que hizo Luis Miguel con las composiciones de Manzanero, a lo que Coque Muñiz aseguró, les dio un estilo nuevo y subrayó que se debe a que tiene un talento como pocos, y recordaron temas como "Por debajo de la mesa".

También Jorge trajo a su memoria que tuvieron la oportunidad de acompañarlo en la inauguración de su museo en Mérida el 11 de diciembre del año pasado, donde le manifestó lo contento que estaba porque le hacían un homenaje en vida, sin saber que se despediría el 28 de diciembre. "Pero hay que recordarlo como a él le hubiera gustado, siempre alegre, siempre contento y lleno de vida, vamos a rendirle un homenaje al último baluarte del romanticismo en México", expresó Carlos Cuevas, ya casi para terminar el concierto. "Como yo te amé", "El último verano", "Parece que fue ayer" y "Adoro", cuya versión fue una combinación entre balada y cumbia, fue la forma en que cerraron dos horas con las canciones de Armando Manzanero y los recuerdos que dejó con ellos.