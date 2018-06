Hacen enésimo llamado a que reparen puente. Colonia El Anhelo

La entrada a la colonia El Anhelo, en Reynosa depende de un puente de fierros viejos, la falta de mantenimiento ha provocado accidentes mortales de humanos y animales, denuncian vecinos.

Estamos cansados de tener esta entrada tan fea . José Rodríguez, vecino

El señor José Rodríguez explicó que el paso creado por un par de varillas oxidadas ha estado en estas condiciones desde hace 10 años “Nosotros ya estamos cansados de tener esta entrada tan fea, es imposible pasar por aquí sin sentir el miedo, si usted se pone en medio del, se tambalea’’.

Lleva el nombre de “Puente de los presidentes’’, en la placa que sigue conservando se asegura que fue construido por personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en 1984 para facilitar el acceso a los habitantes de la colonia.

Víctimas mortales

Hace como 6 meses se cayó una señora que iba caminando . Luis de la Cruz, vecino

De la imagen de aquelcreado hace más de 34 años solo quedo el recuerdo para Luis de la Cruz Jiménez, habitante de la calle Vicente Guerrero a quien le resulta imposible no sentir tristeza ver que está lleno de agujeros.

Aseguró que la falta de iluminación ha provocado que las personas que lo transitan sufran accidentes “Hace más o menos como 6 meses se cayó una señora que iba caminando, venía de su trabajo, nos dijeron que se murió, es triste y lo peor es que así nos han contado que han ocurrido varios accidentes, todo porque no hay luz’’.

A la lista se suma un caballo que el año pasado se ahogó, de acuerdo con la versión de Luis de la Cruz “Aquí nos hemos encontrado toda clase de basura, animales muertos como caballos, perros, infinidad de gatos, ratas, también empaques de alimentos y desechables’’.

Enfermedades

El agua apesta todo el día, hay muchísimo zancudo . Alejandro, vecino

Entre las preocupaciones de los vecinos también está la reproducción de moscos, Alejandro, otro más de los afectados tiene que utilizar elpara salir de su casa y llegar a su trabajo “El agua apesta todo el día, hay muchísimo zancudo por la cantidad de hierbas de alrededor,hemos pedido que vengan también a fumigar y a revisar todo esto pero yo no he visto que nos hagan caso’’, agregó que por esto, muchos niños no salen a jugar.