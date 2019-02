Habla sobre su arresto

Ciudad de México.

El rapero 21 Savage finalmente dio sus primeras declaraciones después de que el pasado 3 de febrero fuera detenido y arrestado por agentes de inmigración de Estados Unidos.

"Simplemente estaba conduciendo, de repente vi pistolas y luces azules. De pronto, estoy en la parte de atrás de un automóvil y me llevan", contó.

TIENE MIEDO

En la entrevista que dio para el programa Good Morning America del canal ABC News le preguntaron al rapero nominado al Grammy si tenía miedo de ser deportado a su país natal.

"Sí, pero siento que ha pasado mucho en vida y he aprendido a abrazar los momentos en los que estoy triste porque siempre me construyen y me ponen en un nuevo nivel en mi vida", afirmó.

21 Savage es originario de Gran Bretaña, se mudó con su familia a Estados Unidos cuando él apenas tenía 7 años y había estado viviendo sin papeles desde el 2006 debido a que su visa expiró al cumplir la mayoría de edad.

SIN EXPLICACIONES

El artista declaró que los agentes de inmigración que lo detuvieron no le dieron explicaciones acerca de su detención, y simplemente lo arrestaron.

"Fue definitivamente premeditado. Ahí también había helicópteros", detalló.

El rapero ha recibido muchas muestras de apoyo de artistas como Cadi B, TI y Jay Z, quienes lo ayudaron a reunir un equipo legal para su caso.