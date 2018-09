Habla del esperado final

Ciudad de México

El final de Game of Thrones se mantiene bajo secreto, pero son muchos los miembros del reparto que han dejado caer alguna pista sobre la octava temporada. Ahora ha sido Kit Harington, Jon Snow en la ficción, quien ha advertido de que el desenlace no contentará a todos los fans.

"Creo que una serie que abarca ocho o nueve años es algo difícil de finalizar", apuntó Harington durante la presentación de su nueva película, The Death and Life of John F. Donovan, durante el Festival Internacional de Cine de Toronto.

NO TODOS CONTENTOS

Creo que no todos van a estar contentos, no puedes complacer a todos. Mis series de televisión favoritas son 'Los Soprano', 'Breaking Bad' y 'The Wire', y todas terminaron de aquella manera... Nunca va a satisfacer".

Los Soprano finalizó de forma polémica y Breaking Bad también tuvo un final ambiguo.

Por las palabras de Harington, parece que los fans de Game of Thrones no tendrán una respuesta clara sobre el destino de Poniente.

En una entrevista anterior, el intérprete ya adelantó que "algunas partes del guión las entendí, pero otras fueron simplemente impactantes y sorprendentes".

Aún sin fecha oficial de estreno, Game of Thrones regresará con su octava y última temporada a mediados de 2019.