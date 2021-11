Gira Interpol ficha roja contra Carlos Treviño

Este mandamiento de captura fue librado porque el ex funcionario no se presentó el pasado 7 de septiembre a la audiencia en la que iba a ser imputado por la FGR por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, que en principio no contemplan la prisión preventiva justificada. La ficha roja o "red notice" es un formato con los datos personales, supuestos delitos y la fotografía de una persona, que es distribuida a todos los países afiliados a la Interpol para rastrear a un individuo buscado por la justicia.

En algunas naciones, esta ficha basta para retener a un sospechoso, pero en muchos otros sólo es útil para ubicarlo y luego dar un aviso de su localización en un sitio específico o en tránsito, con la finalidad de que el país interesado pida la extradición. Algunas fuentes extraoficiales refieren que Treviño abandonó territorio nacional desde hace dos meses, viajando a Estados Unidos, aunque no especifican si aún se encuentra localizado en el país vecino o se trasladó a otro. Debido a que Treviño no asistió a la audiencia de imputación del 7 de septiembre pasado, el juez Ramírez Peña lo declaró como "sustraído de la acción de la justicia", con base en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Después, ordenó la captura del regiomontano, con el propósito de conducirlo al proceso.

La FGR construyó el expediente penal contra el ex director de Pemex esencialmente con la denuncia que el 11 de agosto de 2020 presentó su antecesor en el cargo Emilio Lozoya, así como en una ampliación de declaración ministerial del 16 de julio de este año. El hoy preso en el Reclusorio Norte afirmó haber sobornado a Treviño con 4 millones de pesos por el contrato de la planta de Etileno XXI, suscrito en 2009 con Braskem, una filial de Odebrecht.

"Por instrucciones de Luis Videgaray Caso (entonces Secretario de Hacienda). Entre el 17 y el 20 de septiembre de 2014 se entregaron 4 millones de pesos a Carlos Treviño Medina", denunció. Cuando amplió su testimonio, Lozoya expuso que Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht, le comentó que tenía pendiente entregar un dinero a José Antonio Meade, José Antonio González Anaya y Treviño, por la aprobación del contrato en 2010. Agrega que como director corporativo de Finanzas y Administración en Pemex el regiomontano colaboró para la asignación del contrato a la filial de Odebrecht.

La FGR ha agregado como prueba otro testimonio, el del jefe de escoltas de Lozoya, Norberto Gallardo Vargas, quien también asegura haber sido quien entregó a Treviño en su casa de Tecamachalco esos 4 millones de pesos, dentro de un portafolio. El imputado ha manifestado que estos señalamientos son falsos, difamatorios e injustos, e incluso desde el 6 de septiembre presentó una denuncia contra Lozoya y los funcionarios que lo protegieron desde la FGR.