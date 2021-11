Gira Interpol ficha roja contra Carlos Treviño

Funcionarios del Gobierno federal confirmaron que la alerta internacional fue girada por petición de la Fiscal General de la República y con base en la orden de aprehensión librada por Daniel Ramírez Peña, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.

Este mandamiento de captura fue librado porque el ex funcionario no se presentó el pasado 7 de septiembre a la audiencia en la que iba a ser imputado por la FGR por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, que en principio no contemplan la prisión preventiva justificada.