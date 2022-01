Fustigan restauranteros retroceso en protocolos

No vamos a imponernos, cada quien será libre de asumir la postura que guste, pero como líder del gremio si puedo decir qué hay incredulidad y molestia". Bladimir Cortez, Canirac Reynosa

De acuerdo al nuevo dictamen, los restaurantes trabajarán de 6:00 a 23:00 horas con capacidad de servicio al 50 por ciento, en contraste al 75 por ciento que se manejaba a finales del 2021 y con horario de cierre hasta la 01:00.

"No esperábamos restricciones como las que se están dando ahorita, más porque venimos de un mes de alta demanda y enero siempre es difícil para nosotros, no es justo que nuevamente sean los restaurantes a quienes se les señale, o a quienes se reduzcan las operaciones, esto solo trae molestia, como casualidad otra vez comenzaron con los temas electorales y no hay nada en el decreto que regule eso", comentó Bladimir Cortez, líder de local de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Durante el 2021, los restaurantes habían asumido una postura de rechazo a cualquier retroceso, pero en este nuevo año, la Canirac expuso que será decisión de cada socio el asumir o no las reglas. "No vamos a imponernos, cada quien será libre de asumir la postura que guste, pero como líder del gremio si puedo decir qué hay incredulidad, molestia, sobre todo porque el decreto salió con fallas, se indica un horario sin especificar si es de la mañana o nocturno, entendemos que fue error de dedo, pero así como esa omisión hay otras".

Con respecto a esto último dijo que han solicitado las aclaraciones correspondientes en la redacción, por lo que agregó: "Los restaurantes hemos cumplido cabalmente cada protocolo que nos han pedido, hasta compramos insumos, sabemos que el manejo de los alimentos es una situación frágil y seguiremos trabajando en esa responsabilidad, pero no vamos a omitir ninguna situación ni errores".

El horario de trabajo de los restaurantes de 06:00 a 23:00 horas debe seguirse hasta el 15 de enero, fecha en la que el comité actualizará las reglas.