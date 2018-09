Fusiona música clásica y moderna

Ciudad de México.- Para el cantante Axel Muñiz, venir de una familia dedicada a la música, como lo hiciera su abuelo Marco Antonio Muñiz y su padre Jorge "Coque" Muñiz, fuera de verlo como una carga lo ve como la oportunidad de abrirse camino por su cuenta y definir el estilo que quiere proyectar a través de su música.

En entrevista, el cantautor dijo agradecer su linaje.

"Mi familia siempre me ha apoyado mucho desde el inicio de mi carrera. He tenido la oportunidad de compartir escenario con ellos y ahora que estoy por mi cuenta me siento muy contento. Yo definiría mi ritmo como un pop romántico latino, no pierdo la parte del romanticismo y también toco ritmos latinos y urbanos".

Axel, quien hace apenas un mes lanzara el video de la canción "Mi vicio" al lado del artista panameño Joey Montana, agradeció la acogida del público.

"Me siento muy bien y estoy muy feliz. El video lleva más de cinco millones de reproducciones. Trabajar con Joey Montana fue algo increíble y estoy muy contento con el resultado. A mi la música que más me gusta son las baladas y el pop, pero lo que me gustó con este tema fue fusionar estos ritmos que ahora están sonando mucho, pero sin salirme de mi nicho".

El cantautor adelantó que espera presentar su EP dentro de unos meses, con el que pretende pisar escenarios tanto dentro de la República Mexicana como de otras partes del mundo.

"Uno debe de buscar su propio camino, intentar hacer cosas diferentes. Me tocó estar en una familia de músicos y cantantes a los que les aprendí desde pequeño. Ahora estoy trabajando en más música y seguramente a finales de año estaré ya presentándome en la Ciudad de México y en otros Estados del país", concluyó A