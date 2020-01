Fundamental, mantener junta a la familia: AMLO

Chihuahua, Chih.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la descomposición social se debe a que los jóvenes se quedan sin guía y tutoría ante la desintegración de la familia.

"No hay que perder de vista que la familia es la institución de seguridad social más importante del País. Mantener junta a la familia e integrada es fundamental y el Gobierno también tiene que hacer lo suyo", aseguró.

Durante la presentación de Programas Integrales de Bienestar, el Mandatario federal sostuvo que son las circunstancias las que llevan a los jóvenes a tomar el camino de la delincuencia.

"No es que el mexicano o el ser humano sea malo por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a muchos a tomar ese camino, porque piensan también sólo en lo material. Han llegado a la distorsión haciendo de lado los valores", señaló.

El Presidente expresó que le "dolía mucho" lo que sucede con ese sector de la población.

"No es nada más decir son ninis, así se les llamaba, no, jalarlos, abrazarlos, darles opciones, alternativas para que no tomen el camino de la delincuencia. Duele mucho lo que está sucediendo, los que cometen delitos, la mayoría son jóvenes, los que pierden la vida, jóvenes, las cárceles llena de jóvenes", señaló.

López Obrador aseveró que "la felicidad verdadera" es estar bien con uno mismo y con el prójimo.

"Sólo siendo buenos podemos ser felices, tenemos que impulsar esta nueva corriente de pensamiento, tenemos muchos valores, los tenemos en las familias, pueblos".

Asimismo, reiteró que la corrupción en el Gobierno es un tema del pasado.

"Vamos a limpiar la corrupción y la impunidad. Me canso canso, antes se pasaban. No se medían, se hacían de grandes con las riquezas, mal habida. Ocupaban cargos y de repente eran potentados. Tenían grandes residencias", dijo en la Macroplaza del Bicentenario.