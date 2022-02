Fuera de aulas los antivacunas

El Mañana / Staff.- Aquellos docentes de la entidad que por alguna cuestión hayan decidido no vacunarse contra el Covid-19, no podrán estar frente a las aulas, advirtió el titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas ( SET ) Mario Gómez Monroy, al señalar que "su derecho termina donde inicia el de compañeros y alumnos".

No puedo decirles cuántos son pero actuaremos en consecuencia, definitivamente ellos están en su derecho de no vacunarse, pero su derecho termina donde inicia el de compañeros y alumnos* Mario Gómez Monroy, secretario de Educación

Aunque por lo pronto solo 14 municipios tienen autorizado brindar clases de forma presencial, la instrucción es que de manera paulatina y antes de que concluya el ciclo 2021-2022 se fijen reglas para un regreso homologado.

Por ello la propuesta de la SET es evitar que los maestros anti vacunas se presenten a dar clases.

"No permitiremos que estos maestros asistan a dar clases, en su momento hablaremos con el sindicato; no puedo decirles cuántos son pero actuaremos en consecuencia, definitivamente ellos están en su derecho de no vacunarse, pero su derecho termina donde inicia el de compañeros y alumnos", reviró.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Reynosa, registra un promedio de cinco mil maestros activos y de acuerdo a sus datos, solo el 2 por ciento carece de alguna dosis contra el Covid-19.

Esto debido a que en todas las campañas sanitarias de aplicación, se ha dejado en claro que el colocarse o no la vacuna, es una decisión personal.

Pero aún así Gómez Monroy, agregó: "Tengan la tranquilidad de que ningún maestro no vacunado va a estar frente a grupo".

Para hacer efectiva esta advertencia, la SET podría solicitar el certificado de vacunación federal, al que han recurrido otras instancias, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos para cruzar por temas no esenciales.