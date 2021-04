Frida Sofía asegura que Enrique Guzmán violaba a Silvia Pinal

"Mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfectamente quien es él. Sabes que violaba y que le pegaba puñetazos a mi abuela (Silvia Pinal). Llorabas de pensar en sus ojitos morados", escribió Frida.

También reveló que en una ocasión el pionero del rock and roll en México le tiró los dientes a Alejandra y que también ella sufrió abusos de él, es por eso que Frida le recalcó a su madre que con ella se rompe la cadena de silencio que hay en su familia.

"A ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad?

"Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free (la verdad nos hará libres). Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara", deseó.

La también cantante, pero de urbano, aseguró en su escrito estar muy orgullosa del valor que tuvo para hablar sobre lo que le sucedió desde los 5 años de edad y que ahora se siente libre de haber podido expresar su sentir, ya que siempre pensó que ella era quien permitía al cantante hacer lo que le hizo.

"A lo mejor tú todavía no estás lista a hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quien es tu papá, lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos.

"Por más que me tires de a loca como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es 'tiene problemas mentales'. Hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos. Y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas", finalizó.

Alejandra Guzmán apoya a su padre

Alejandra Guzmán usó sus redes sociales ayer para defender de su padre Enrique Guzmán y además pedirle a su hija Frida Sofía que se acerque a ella para buscar un terapeuta y arreglar de la mejor manera las cosas.

"Creo que es tiempo de que yo hable, como madre he hecho todo lo que he podido por ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras ni de los medios, es delicado, es muy triste ver a mi padre comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas", expresó la cantante.

En un video que posteó en su cuenta de Instagram, La Guzmán le reitera su amor a Frida y le ofrece ayuda profesional.

"...y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí".

La cantante también comentó que no quiere dar ninguna declaración al respecto de las acusaciones de abuso sexual, que su hija hizo en contra de su padre Enrique Guzmán, algo que, la llamada "Reina de corazones" niega rotundamente.

Alejandra reiteró lo que la familia informó ayer a través de un comunicado, que ningún miembro de la familia emitirá alguna declaración a los medios de comunicación, porque señala, es un asunto familiar.

"A todos los medios les pido que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y me ha enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí, es un gran hombre, gracias a todos y por favor Frida acércate", finalizó.

En una entrevista televisiva transmitida el pasado jueves, Frida Sofía dijo que su abuelo Enrique Guzmán, abusó de ella cuando tenía cinco años, además detalló que le infligió tocamientos reiteradamente.

"Me manoseó ... desde los 5 (años)", afirmó Frida Sofía tratando de contener las lágrimas.

Familia de Frida le ofrecen apoyo

La familia Guzmán Pinal desea que Frida Sofía consiga ayuda para mejorar su salud mental, así lo dieron a conocer en un comunicado en el que externan su postura sobre las declaraciones que recientemente dio la hija de Alejandra Guzmán en una entrevista, donde asegura que su abuelo Enrique Guzmán la toqueteó cuando tenía cinco años.

En dicho comunicado, Alejandra Guzmán y la familia enfatiza que le han hecho saber a Frida que la aman y que están abiertos a aclarar las cosas y a que se dé una reconciliación, siempre y cuando esto se dé de manera privada.

"Hemos optado por no responder a través de los medios de comunicación, sino haciéndole saber a Frida que la amamos, que esperamos que consiga la ayuda para mejorar su salud mental que tan claramente requiere y que estamos aquí con los brazos abiertos, siempre que cualquier intención de aclarar y reconciliar se haga en privado y sin intención de exponerlo en los medios", se lee.

Frida Sofía, la hija de la cantante Alejandra Guzmán, acusó a su abuelo Enrique Guzmán de haberla tocado durante su infancia, algo que el también cantante y actor mexicano rechazó en una entrevista con "Ventaneando", donde dijo desconocer a Frida y afirmó, entre lágrimas, que nunca la ha tocado a ella ni a ninguna de sus nietas.

Sergio Mayer invita a Frida a denunciar

Luego de que Frida Sofía hace unos días señalara a su abuelo Enrique Guzmán como la persona que abusó de ella desde los 5 años de edad durante una entrevista, Sergio Mayer la invitó a hacer la denuncia formal ante las autoridades para que la justicia llegue a su caso.

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en conferencia de prensa comentó sobre el caso que ha cimbrado a la familia Guzmán-Pinal esta semana, luego de que la hija de Alejandra Guzmán ante las cámaras asegurara que el cantante de "La Plaga" y "Payasito" fuera una persona abusiva y que la manoseara desde la infancia.

Ante esto, Mayer no sólo reconoció la denuncia que hiciera la joven de 30 años de edad sino que también le informó que para que hay justicia en su caso, si así lo decidiera, realizara ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente.

"De ella depende, ella decidirá si además de hacer la denuncia mediática quiere hacer la denuncia penal, depende de la víctima. La parte más importante para que se llegue la justicia es que las víctimas hagan la denuncia", aseguró.