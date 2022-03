Fresca pesadilla

¿Y por qué lo dice? Bueno, la promoción gráfica del filme, ópera prima de Mimi Cave, muestra la mano de mujer recién amputada, envuelta en celofán sobre una charola de unicel. .

Entonces, el "engañachicas" es más malo de lo que parece: finge ser un profesionista exitoso, carismático y seductor, pero su especialidad es el secuestro, la tortura, el asesinato y el canibalismo. Y Noa cae en su juego.

"Es un personaje fabuloso con muchos matices sentimentales, emocionales, con un espectro de expresiones interminables", subrayó Stan.

Fresh contó con la intervención de Jojo T. Gibbs como Mollie, la amiga de la protagonista que sospecha que sus avances con el galán no son normales, y con Dayo Okeniyi como Paul, el otro amigo que da los consejos adecuados, aunque en momentos inoportunos.

"Para mí, las alertas que muestra Mollie son los indicios de que hay una verdadera amistad y que su preocupación por Noa es genuina. Creo que mi personaje desata una serie de dudas que la ponen en una situación de búsqueda necesaria", apuntó Jojo.

"Y a mí me correspondió un papel con menos tiempo en escena, pero decisivo, porque hace cuestionamientos verdaderos a Mollie para que logre decidirse sobre qué hacer por su amiga", precisó Okeniyi.

La directora recurrió a sus antecedentes formativos como realizadora de videos musicales para darle un toque de excentricidad.

Porque en momentos climáticos donde el seductor desquiciado está ideando uno más de sus crímenes, incluye piezas musicales del pop clásico com "Perfect Day", de Duran Duran, o "Restless Heart", de Peter Cetera. Y rompe el esquema por completo.

"Es un gran acierto de una narrativa no clásica y no lineal. Siento que es una parte elemental para entender el universo de mi personaje y cómo se siente al cometer semejantes atrocidades. No hay hacia dónde moverse porque es deleznable, aunque encantador con su trato", observó Stan.

ASÍ LO DIJO

"Cuando rodamos la película, Mimi hizo énfasis en que usaría, para ciertas escenas muy complejas, rock pop clásico, y aunque no fue específica con los títulos, sí nos sorprendió el resultado cuando quedó hecha. Creo que es un ingrediente inesperado y que rompe con el esquema preestablecido para este tipo de filmes".

Jojo T. Gibbs, actriz