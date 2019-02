Festejarán empleadas del hogar a ´Roma´

Ciudad de México.

La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en inglés) organiza una fiesta durante la noche de la entrega de los Premios Óscar, el domingo 24 de febrero, en la que se prevé la asistencia del cineasta Alfonso Cuarón.

La cita será en el Jane Club de Los Ángeles, y contará con el apoyo de Cuarón como anfitrión honorario, así como de la editora de la revista InStyle, Laura Brown, y las actrices Laura Dern y Natalie Portman.

Más de 30 trabajadoras del hogar estarán acompañadas por las coorganizadoras Tarana Burke (activista), Diane Guerrero (Orange is the New Black), Eva Longoria (Esposas Desesperadas), Olga Segura (Verónica) y Karla Souza (How to Get Away With Murder).

La reunión tiene el objetivo de honrar a las mujeres trabajadoras del hogar, cuya voz se ha escuchado gracias al éxito de la película Roma, nominada a 10 premios de la Academia.