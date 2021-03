¡Feliz de volver a correr!

La seleccionada tamaulipeca tenía casi dos años parada, si entrenaba pero no competía y por eso no la pensó dos veces en aceptar la invitación para ser parte del Segundo Chequeo Atlético que se llevó a cabo hace unos días en el Polideportivo de esta frontera.

"Me siento bien contenta, bendecida de por correr otra vez, tenía mucho tiempo de estar lastimada, luego esto de la pandemia y entonces no me había tocado competir, tenía desde julio del 2019 en la Universiada Mundial que no corría en una pista, ya tenía muchas ganas de volver a sentir esto y ando emocionada y muy motivada", comentó la "saeta" adoptada por Ciudad Mier.

En el 2019 fue la más rápida del país en los 100 y 200 metros planos. Pero en esta ocasión corrió 400 metros planos para ir entrando en ritmo poco a poco.

"Se que los tiempos (marcas) de todos no están al cien, pero el chiste era regresar, ahora a disfrutar el proceso. Ya voy a empezar mi trabajo de velocidad, no me había animado porque es complicado después de una lesión, pero ahora con este chequeo ya tengo la confianza para volver, aunque si me siguen saliendo bien los 400 pues tal vez me animo a darle en esta prueba", indicó.

El futuro aún es incierto en las pistas pues no existe un calendario de eventos, sin embargo, la medallista mundial se concentrará en retomar su mejor nivel para el segundo semestre de este 2021.

"No tengo ninguna competencia confirmada, yo creo que por el momento me voy a dedicar a correr rápido sola, así me dice mi entrenador, ahorita lo que caiga es bueno, ya que ande mejor buscaré por cielo mar y tierra una competencia para calarme y estar de nuevo en las grandes ligas", recalcó.

Dania pudo convivir con atletas de Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso y Río Bravo durante el Segundo Chequeo donde lo importante no era ganar sino mejorar.

"A mi me encanta venir a estos eventos, uno es tamaulipeco y se emociona, aquí estamos conviviendo puros atletas de Tamaulipas, es gente de tu gente y me gusta conocer a los atletas nuevos, me gusta estar con los entrenadores que conozco desde que tenía 10 años y los aprecio, me halaga que me tomen en cuenta", expresó.

La pista de la Unidad Deportiva Solidaridad (ahora Polideportivo Reynosa) le trae buenos recuerdos y le entusiasma que exista la posibilidad de bautizarla con su nombre.

"Es una pista donde se corre muy bien, me gusta mucho y una manita de gato no le vendría mal y si como me dices, un día le ponen mi nombre pues estaría súper bien, yo encantada", finalizó.