Feliz con ´Vencer el Pasado´

"Esto se agradece muchísimo, porque generalmente se victimiza a la mujer y las circunstancias que va viviendo, siempre son unas problemáticas que no son tan actuales o difíciles que pasen en una realidad como la que estamos viviendo (donde hay ciberbullying, el machismo o la discriminación), que hoy en día se toquen este tipo de temas que incuben a todos, se agradece muchísimo".

Como ejemplo puso a Renata, su personaje, que es una mujer preparada y profesional, pero que además tiene unos valores de una familia típica mexicana, pero que a pesar de todo lo bien que intenta llevar su vida, su prestigio y carrera se caen por un video suben a las redes, donde es juzgada sin saber qué pasó en realidad.

VALIOSO PERSONAJE

"Lo valioso de este personaje y que me gusta recalcar, es que hace ver que el valor de las personas no está en las redes sociales o en la cantidad de me gusta, como lo que vemos en el personaje de Danna (Ana Paula Martínez), porque quienes están sufriendo más hoy en día en estas plataformas por la manera que están creciendo, son los más jóvenes, pero también personajes como Carmen (Erika Buenfil), que no está relacionada ni con Facebook, ni nada de eso, su vida se destruye por completo por un video que ella no hubiera visto sino hubiera sido un escándalo entre su grupo de amigos; el internet ha venido a destapar cosas y a enfrentarnos a situaciones para las que no estamos preparados".

La actriz destacó que en la barra de telenovelas que hay en Las Estrellas, hay producciones de todo tipo y para todos los gustos, donde las temáticas son de lo más diversas, como en el caso de Vencer el pasado, donde el detonante de todas las historias es lo que sucede en las redes sociales, de cómo cuando son mal usadas pueden afectar de manera grave a las personas, sin importar clase social o su edad.

UNA TRILOGÍA

Vencer el pasado forma parte de una trilogía que ya tuvo un buen recibimiento con dos producciones anteriores, Vencer el miedo y Vencer el desamor, cuyo éxito ya fue probado y no sólo por las historias que presenta, siempre de mujeres con diferentes edades y contextos, Boyer considera que también por la visión que tiene su productora, Rosy Ocampo.

"Rosy va más allá, lleva muchos años haciendo cosas pro mujeres en la empresa, tratando de generar conciencia y ha hecho movimientos muy importantes, ella cuando prepara una historia se junta con ONG´s para saber de qué hay que hablar, cuáles son las temáticas más importantes en la actualidad, por eso aplaudo esa labor, porque más allá de producir historias es una mujer que trata de dejar huella y sin duda lo está haciendo".

Angelique explicó que están llegando a las últimas semanas de este proyecto, por lo que en esta recta final nada podrá ser predecible, así que agradece estar en este proyecto que tienen tantos mensajes como historias y que llegó a conectar con la gente.

JUNTO A SU AMOR

Esta telenovela además de un personaje bello, le dio a Angelique la oportunidad de volver a trabajar con su pareja en la vida real Sebastián Rulli, que por cuarta ocasión son la pareja protagónica de una historia.