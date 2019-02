Felipe Calderón responde a las acusaciones de debilitar CFE

CIUDAD DE MÉXICO.

"Si tienen una sola prueba de que yo haya beneficiado indebidamente a cualquier empresa, no sólo global sino nacional, que la presenten, si no, que se callen", respondió el ex presidente Felipe Calderón, tras las acusaciones de debilitar a la CFE para favorecer a firmas privadas.



Esta mañana de lunes, el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, denunció que exfuncionarios públicos de diferentes etapas del gobierno, que trabajan para las empresas particulares, generaron que la empresa se debilitara y hoy produzca la mitad de la energía que se consume en el país.



En su discurso, Bartlett mencionó que Calderón, quién además fue secretario de Energía de Vicente Fox, es consejero de Avangrid, filial de Iberdrola.

Rechazo, categóricamente, esos señalamientos, manifestó Calderón en entrevista radiofónica.



Fuentes del sector consultadas por la agencia Efe aseguraron que Calderón abandonó su cargo en Avangrid desde el pasado diciembre.



En todo el mundo, explicó Calderón con Luis Cárdenas, la manera de evitar el conflicto de interés es establecer lo que llaman una brecha de tiempo.

"Yo trabajé para una empresa que nunca ha tenido operaciones en México, casi 4 años después de dejar el cargo.



"Si un Presidente no puede trabajar para las empresas que operan en México... ¿de qué va a vivir después de que salga de la Presidencia (López Obrador)?", cuestionó.



El ex Presidente también dijo que jamás benefició a Iberdrola y respetó en todo momento la ley.



"No tengo ningún conflicto de interés ahí".