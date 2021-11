Felices Belinda y Mon Laferte de conocerse

"Ayer conocí a @belindapop y es tan hermosa. Ella y su mamá me llevaron regalitos para bebé", escribió la intérprete de "Primaveral" al pie de una imagen junto a su colega.

La novia de Christian Nodal le obsequió un bolsa de regalo de la firma Tous, con varias prendas para recién nacido.

"No sabes qué felicidad me da conocerte, no sabes cuánto te admiro, no sabes cuánto te admiro", dijo por su parte Beli mientras le daba un abrazo a Mon, momento que quedó captado en sus historias de IG.

Las estrellas musicales también se tomaron unos minutos de su noche para pintar sobre unos lienzos con sus respectivos caballetes. Mientras Belinda dibujó un corazón rojo encima de un fondo morado, Laferte hizo una cara feliz sobre un fondo color rosa.