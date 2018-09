Familiares de desaparecidos exigen justicia a López Obrador

Al iniciar su intervención y tras la petición de Javier Sicilia por un minuto de silencio en la sala, cientos de integrantes de colectivos se manifestaron por sus desaparecidos.



"No vamos a guardar silencio, ellos no están muertos, no sabemos dónde están, ese es el problema", dijo uno de los asistentes.



"¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!", gritaron a coro decenas de personas cuyos familiares fueron asesinados o desaparecidos.



Exigieron también justicia por los feminicidos y aseguraron que el Gobierno busca una simulación en la búsqueda.



Después, entre los inconformes se llamó al diálogo y el foro continuó.



Ante Andrés Manuel López Obrador, Javier Sicilia dijo que el camino de los foros que organiza el próximo Gobierno no ha sido el correcto y que el País está ya sobrediagnosticado.



El activista afirmó que la Secretaría de Seguridad Pública que ha planteado López Obrador no es el remedio a la crisis de violencia, pues la paz es un tema de gobernabilidad y no de seguridad.



Afirmó que la SSP debe ser un apoyo de la justicia, pero nunca su garante y sostén.



Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, joven víctima de feminicidio asesinada por su esposo, comandante de la policía ministerial quien manejo el caso como suicidio, llamó a aterrizar a la brevedad las comisiones y demás mecanismos que aceleren los procesos para llegar la verdad y la justicia en cada caso.



A nombre de los familiares con víctimas de feminicidios pidió la creación de una comisión aprobada por un decreto ejecutivo o legislativo que se conforme en un organismo autónomo apoyado y financiado con recursos del erario público y con cooperación de organismos internacionales.



Que también cuente con el apoyo técnico de organismos internacionales como la ONU-DH.



Al encuentro, en el Centro Cultural Tlatelolco, con la presencia del Presidente electo, asistieron más de mil personas. Familiares de víctimas de la violencia en el País recibieron a Obrador con gritos de exigencia de justicia.



"Veracruz es una fosa", "Chihuahua es una fosa", " Sinaloa es una fosa", exclamaron.



"Hijo, escucha, tu madre está en la lucha; esposa, escucha, tu marido está en la lucha; papá, escucha, tu hijo está en la lucha", retumbó en el foro.



En el auditorio, el moderador del encuentro, Sergio Aguayo, llamó al diálogo con respeto.



Alejandro Encinas afirmó que el País se encuentra ante una crisis humanitaria que se refleja en cifras de terror: 40 mil desaparecidos, 22 mil cuerpos sin identificar y mil 100 fosas de desaparecidos.



Este espacio de la UNAM fue tapizado por fotografías de desaparecidos o víctimas de homicidio.



De acuerdo con el programa, el foro busca establecer un compromiso para crear mesas de trabajo relativas a la justicia transicional, la Comisión de la Verdad y reparaciones del daño.



También para el Mecanismo Internacional contra la impunidad y el Mecanismo de Protección a Víctimas y Testigos.



En el presidio están víctimas de la violencia que representan a organizaciones civiles como Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, e Irinea Buendía, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

También Mirna Medina Quiñones, del Colectivo Las Rastreadoras del Fuerte; Araceli Rodríguez Nava, del Colectivo Colibrí, y Guadalupe Aguilar, de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco.



Al encuentro asiste Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, y Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.



Asimismo, Marie Claire Acosta, integrante del Sistema Nacional Anticorrupción y Consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.



El Gobierno entrante estará representado por Alejandro Encinas, perfilado como Subsecretario de Derechos Humanos; Olga Sánchez, próxima Secretaria de Gobernación, y Alfonso Durazo, que encabezará la SSP.



Este foro fue pactado desde el pasado 8 de mayo, cuando López Obrador, junto con los otros tres candidatos presidenciales, se reunió con representantes de más de 60 colectivos de víctimas y de defensores de derechos humanos para recibir el documento denominado "Agenda de paz, seguridad, verdad y justicia".