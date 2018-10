Faltan especialistas en clínicas del IMSS

Tampico, Tam.- El Instituto Mexicano del Seguro Social carece de al menos 100 médicos especialistas en los hospitales y clínicas que hay en Tamaulipas; simplemente no hay doctores para cubrir las necesidades.



Lo anterior lo dio a conocer el delegado federal del instituto Roberto Hernández Báez, quien mencionó que “en la zona sur de la entidad tan sólo se cuenta con un oncólogo, cuando deben estar al servicio cuatro”.

Por ello –advirtió-, no hay posibilidad de construir otro hospital en la zona sur de Tamaulipas, pues no hay recurso humano suficiente.

Podría ser viable un cambio de hospital, “pero dos, no veo la manera sinceramente de cómo podríamos cubrirlos, si no tenemos temas de especialistas en la zona… No hay médicos, cómo lo vamos a cubrir”.

Reiteró que en la entidad hacen falta unos 100 especialistas de diversas áreas. “En Reynosa tiene su particularidad, Nuevo Laredo su particularidad, Matamoros… etcétera”.

Dijo que la situación no es privativa de Tamaulipas, pues a nivel nacional se batalla con los especialistas, “porque no hay producción de especialistas”.

Detalló por último que la contratación de especialistas va dirigida a médicos egresados en el Seguro Social y en una segunda intención contrata médicos quienes no son capacitados o entrenados en el instituto.