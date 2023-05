En marcha la detección oportuna de hipertensos

"La importancia de detectar a tiempo la presión alta es para evitar complicaciones, por eso, cuando menos, debe ser la revisión anual a partir de los 20 años". Alma Delia Coronado, jefa de enfermeras

En el marco del Día Mundial Contra la Hipertensión Arterial, este miércoles se puso en marcha la campaña de detección oportuna, abierta a la población en la clínica número 17 de la Unidad de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Es en el módulo de la citada institución de salud, el lugar a donde las personas, en general, pueden acudir a checarse la presión, pero no solo eso, ya que, también, en caso de que se le detecte presión alta, se les da seguimiento, lo cual es muy importante, informa personal de enfermería que participan.

"La importancia de detectar a tiempo la presión alta es para evitar complicaciones, por eso, cuando menos, debe ser la revisión anual a partir de los 20 años", explicó la jefa de enfermeras Alma Delia Coronado.

De hecho, se llevan a cabo pláticas relacionadas con la hipertensión arterial, cómo se comienza a padecer, los síntomas, la importancia de que se cuide, y por qué se presenta en pacientes en su mayoría de los 20 años en adelante.

Por ejemplo, un paciente que generalmente hace ejercicio y camina no menos de 2 a 4 kilómetros se pensaría que está completamente sano, pero no, pues resulta que, si no se lleva una alimentación balanceada es propenso a que se le desarrolle la alta presión, que en muchos casos ha sido mortal al generar un derrame cerebral, entre otras de las afecciones.

El equipo de enfermería y nutrición que participan.