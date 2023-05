Chocan titular de UIFE y fiscal Anticorrupción

DENUNCIA

A 24 horas que el titular de la UIFE presentara una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas por el robo de más de 50 bienes muebles a esta dependencia, que se vinculan directamente con el actual fiscal Anticorrupción, Ramírez Castañeda difundió un video en el asegura que no se dejará intimidar por presiones para que deje el cargo.

"Si Hernández Chavarría es un mensajero, como nefastamente lo fue en el pasado, y con esto busca intimidarme, hoy le digo que no sucederá, porque la ley y la razón me asisten y jamás podrán comprobarme ilícitos de esa naturaleza", respondió el fiscal Anticorrupción.

Cabe recordar que el equipo de la UIFE presentó la denuncia por la sustracción de bienes muebles, como equipo de cómputo, de oficina, muebles, y eliminación de información administrativa, que se efectuó antes de proceso de entrega-recepción.

En la carpeta se señala a Ramón Vasconcelos Álvarez, quien se encontraba como titular de la UIFE y al fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda, quien ocupó el cargo de titular de la UIFE hasta septiembre del 2021.

"Es una denuncia de hechos con apariencia de delitos contra quien o quienes resulten responsables, para que sea la Fiscalía la que determine la existencia de éstos o no. Días antes de la entrega-recepción fueron sustraídos de la Unidad más de 50 bienes muebles, como mobiliario de oficina, equipo de cómputo, electrónicos y demás", dijo Hernández Chavarría.

Los delitos que se les imputarán a los posibles responsables tienen que ver con el uso indebido de atribuciones y facultades, coalición de servidores públicos y abandono de funciones públicas.

Estimó que por la gravedad de los hechos y las pruebas que sustentan los señalamientos, se espera que en un periodo de tres meses inicie el periodo de audiencias de los presuntos culpables ante un juez de control: "Todo depende de la carga de trabajo que tenga la Fiscalía".

Por su parte, Ramírez Castañeda dijo que fue designado como fiscal Anticorrupción por un proceso transparente y no piensa renunciar, y cuestionó que, a pesar de haberse separado como titular de la UIFE desde septiembre del 2021, no ha recibido ninguna notificación por irregularidades o se le vincule con delitos, y que ahora se le señala por "no encontrar unas sillas, unos clips, lápices y demás material de oficina".

Incluso, acusó al titular de la UIFE de "gángster", ya que en septiembre del 2007, cuando fue contratado como defensa del gobierno municipal de Reynosa, fue secuestrado por sujetos que lo llevaron a un hotel de la zona centro de la ciudad, donde fue amenazado, donde se enteró que el presunto autor intelectual fue Raúl Hernández Chavarría.