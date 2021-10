Fallece Gunther, de 'Friends', tras batalla contra el cáncer

"A Michael le encantaba la música en vivo, animaba a sus Clemson Tigers y, a menudo, se encontraba inmerso en aventuras divertidas y no planificadas. Si lo conociste una vez, hiciste un amigo de por vida".

Tyler sorprendió a los fans del show cuando reveló en junio pasado que estaba luchando contra un cáncer de próstata en etapa cuatro, el cual lo había dejado paralizado por debajo de la cintura e incapaz de asistir en persona a la tan esperada reunión de Friends, televisada hace unos meses en HBO Max.

"He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Es etapa cuatro, un cáncer en etapa tardía. Así que eventualmente, ya sabes, probablemente me atrapará", dijo en The Today Show.

"Mi objetivo el año pasado fue disfrutar mi cumpleaños número 59. Hice eso, el 28 de mayo. Mi objetivo ahora es ayudar a salvar al menos una vida dando a conocer esta noticia".

Como Gunther, el trabajador de la cafetería Central Perk, Tyler apareció en más de 150 episodios de la legendaria serie de comedia.