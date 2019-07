Fallece David Hedison

El actor estadounidense David Hedison, conocido por su participación en la película "La Mosca" y la serie "Viaje al Fondo del mar", murió a los 92 años de edad y según su familia, "murió en paz" con sus hijas al lado.

De acuerdo al portal Variety, el actor de cine y televisión falleció el 18 de julio en Los Ángeles, California, pero la familia apenas dio a conocer la noticia a través de un comunicado.

"Incluso en nuestra profunda tristeza, nos reconforta el recuerdo de nuestro maravilloso padre. Nos amó a todos y expresó ese amor todos los días. Fue adorado por tantos, todos los cuales se beneficiaron de su corazón cálido y generoso. Nuestro padre trajo alegría y humor a donde iba y lo hizo con gran estilo", señala el documento.

Sus trabajos más destacados fueron como André Delambre, el científico que se convirtió en insecto en la cinta de ciencia ficción "La Mosca", en 1958, así como el capitán Lee Crane en la serie "Viaje al Fondo del mar", de 1964, basada en la película del mismo nombre.

En cinco décadas de trayectoria, incluye participaciones en "Son of Robin Hood" (1959), "Marines, Let´s go" (1961) y en televisión fue protagonista de la serie "Five Fingers" (1959-1960).