Fallece a los 81 años el actor Enrique Rocha, el malvado de las telenovelas;

El motivo, según informó, fue muerte natural.

ESTABA SANO

"El señor tenía muy buena salud, no tenía ningún antecedente, fue todo muy rápido y de manera natural", dijo el hermano de Carlos Espejel.

Aunque aseguró que no puede hablar de la familia todavía dijo que más tarde se informará sobre las decisiones que tomen para el funeral.

"En un par de horas notificaremos porque estamos todavía indecisos, pero en un par de horas ya se dará información".

EXITOSA TRAYECTORIA

El actor fue reconocido durante su carrera por sus papeles de villano en telenovelas como "El Privilegio de Amar" y "Las Vías del Amor".

Por su voz gruesa y sus características físicas consiguió papeles antagónicos en más de 14 proyectos, siendo uno de los últimos "Me Declaro Culpable" en el 2018.

Rocha, quien comenzó su carrera en "La Mentira", de Enrique Alonso, ganó el Premio TVyNovelas como mejor villano en 1999 y 2003.

En 2016 incursionó en el doblaje con su personaje como Bagheera en "El Libro de la Selva".

Enrique Miguel Rocha Ruiz nació en Silao, Guanajuato el 5 de enero de 1940.

LO DESPIDEN

Algunas figuras del mundo de la actuación han manifestado sus condolencias por el deceso del actor. Entre ellas la actriz Gaby Platas, quien en su cuenta de Twitter dijo: "Recuerdo el día que conocí a Enrique Rocha. Estaba en el piso mostrando pasos de rap. No daba crédito de ver al villano mayor de las novelas haciendo eso. Pura diversión y alegría. Gracias por todo, Rochón". La también actriz Érika Buenfil, quien difundió: "Con profundo Dolor. Me entero de el sensible fallecimiento de un gran señor. Lo llevo en mi corazón. Actor, compañero un caballero en toda la extensión de la palabra. Descanse en Paz".

La Secretaría de Cultura también expuso sus condolencias en Twitter, donde resaltó que Enrique Rocha trabajó en teatro, cine y televisión.

"La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento del actor mexicano #EnriqueRocha. Destacado histrión de cine, teatro, televisión y doblaje. Descanse en paz"., dice el tuit de la dependencia de Cultura.

SUS TELENOVELAS

| Muchacha italiana viene a casarse, Corazón salvaje, El privilegio de amar, Rebelde, Las Vías del Amor, Me Declaro Culpable, La Mentira, Serafín, Amores Verdaderos.

DOBLAJE EN CINE

En 2016 incursionó en el doblaje con su personaje como Bagheera en "El Libro de la Selva".