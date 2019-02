Facebook elimina páginas falsas vinculadas a Irán

Facebook ha eliminado más de 700 páginas, cuentas y grupos de la red social controlados desde Irán. Por primera vez, uno de los ejes de la operación tenía como objetivo España. La trama operaba en más de 20 países –México, entre ellos– y tenía 1,9 millones de seguidores en Facebook y 250.000 en Instagram. Es la tercera vez desde agosto en que Facebook actúa contra iraníes.

La red social ha suprimido las páginas por mentir sobre su identidad y estar controladas por actores de otro país: "Lo hacemos por el engaño, no por el contenido", ha revelado por el jefe de ciberseguridad de Facebook, Nathaniel Gleicher, en una llamada internacional con medios internacionales, entre los que se encontraba EL PAÍS. "Eran cuentas diseñadas para parecer locales y que usaban las lenguas de cada país", ha añadido Gleicher.

Su objetivo era la desinformación, "pero sin estar dirigido a nadie o ninguna comunidad en particular", ha dicho Gleicher. Su intención era difundir piezas o puntos de vista de los medios públicos iraníes. Los temas estaban vinculados principalmente con el conflicto entre Israel y Palestina, Siria, Yemen y el papel de Estados Unidos en el mundo. El objetivo de las cuentas era manipular el discurso público en cada uno de los países. Facebook dice tener pruebas suficientes para atribuir el origen de las cuentas falsas a Irán, pero no confirman si detrás está el gobierno iraní.

Facebook ha compartido el nombre de 97 de las páginas con el Laboratorio Forense Digital (DFRLab en sus siglas en inglés) del Atlantic Council para que analicen su comportamiento. De ellas, solo una publicaba contenido en español, según el DFRLab: Palestina será libre (@palestina.sp). Su principal preocupación era el conflicto entre Israel y Palestina. "Excepto esas 97, el resto de páginas habían sido eliminadas por una mezcla de sistemas automatizados, detectores de spam o el equipo de integridad", según el informe del DFRLab.

El director del DFRLab, Graham Brookie, ha definido la red eliminada como "sofisticada, involucrada con audiencias estrechamente diseñadas en varias lenguas y con un alcance sustancial". En análisis previos de operaciones iraníes del DFRLab, el objetivo era menos profundo: "Presentar contenido a una audiencia seleccionada, y no infiltrarla", según Brookie.

La trama invirtió 27.000 dólares en anuncios para promover sus publicaciones. En total, Facebook ha eliminado 260 páginas, 350 cuentas, dos grupos y 160 cuentas de Instagram. También intentaron crear eventos físicos en alguno de los países pero, siempre según Gleicher, nunca lograron reunir suficientes participantes ni era su objetivo central. Junto a España, los países afectados son, entre otros, Francia, Alemania, Indonesia, Israel, México, Marruecos, Arabia Saudí, Serbia, Túnez y Estados Unidos.

El impacto real de la operación es difícil de calcular. Facebook no ha dado detalles del número exacto de páginas destinadas a operar en España, pero vistas las cifras totales no pueden ir mucho más allá de una docena. "Las matemáticas son sencillas de hacer", ha explicado Gleicher. "Pero es difícil medir su impacto y no lo hacemos solo por el número de páginas eliminadas. A veces comunicamos la supresión de cientos de cuentas y otras solo de ocho", ha explicado.

En agosto y octubre Facebook ya anunció la eliminación cientos de cuentas de origen iraní. En esas dos acciones pudo haber alguna cuenta española afectada: "No es la primera vez que tomamos acción en contra de contenido que emana de Irán. Hemos visto otras campañas que afectaban a la Unión Europea y donde había ciudadanos de diferentes países que lo seguían. Aquí lo que vemos es un subconjunto particular centrado en España", ha dicho Gleicher.

La colaboración con TwitterEl descubrimiento de estas cuentas procede, por un lado, de seguir atentos a la trama iraní descubierta en agosto, y por otro, de la colaboración con otras plataformas para compartir información y dar con más cuentas falsas, según ha destacado Gleicher.





Graham Brookie, del DFRLab, ha destacado la colaboración específica con Twitter: "Lo más notable de esta acción es la colaboración sectorial entre Facebook y Twitter. La desinformación no ocurre en un lugar limipio y bien definido", ha dicho. Twitter, por su lado, ha eliminado miles de cuentas basadas en Bangladesh, Rusia, Irán y Venezuela.

Facebook sí había actuado en el pasado en contra de cuentas y páginas en español. Fue en junio de 2018, cuando suprimió las cuentas de un grupo de actores que operaban desde México y toda América Latina: "Su objetivo era causar disturbios en el mundo real", según Gleicher.

Esta atención sobre la actividad desinformativa iraní en Facebook coincide esta semana con un nuevo informe anual de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), que apunta al aumento de las acciones de los hackers iraníes: "Las nuevas sanciones impuestas a Irán probablemente promuevan que el país intensifique las actividades de amenaza cibernética patrocinadas por el estado", decía la Agencia.

En noviembre una investigación de la agencia Reuters reveló más de 70 webs iraníes dedicadas a promover su agenda por el mundo. Muchas de sus cuentas en redes sociales habían sido ya borradas por Facebook, Twitter y Google en operaciones como la anunciada ahora. Es probable que le haya llegado el turno al núcleo de cuentas españolas. Una de las webs de desinformación analizada por Reuters, AWSNews, tiene un canal en español.