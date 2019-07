Exploró SRE usar sedes de Luz del Mundo en EU

Algunos templos de la iglesia La Luz del Mundo (LLDM), cuyo líder Naasón Joaquín García está detenido en Los Ángeles por delitos sexuales, serían usados para llevar los servicios del programa gubernamental los "Consulados sobre Ruedas".

La posibilidad se acordó explorarla tras una reunión promovida por el senador del PVEM y miembro de esa iglesia, Israel Zamora, con funcionarios del Consulado General de México en Los Ángeles en enero pasado.



La Secretaría de Relaciones Exteriores informó, a solicitud vía Transparencia, que en la reunión participaron tres miembros locales de la LLDM, entre ellos el pastor Aurelio Zavaleta, coordinador regional en el oeste de EU, y el cónsul adscrito Gilberto Luna Moisés, y los cónsules de Protección, Felipe Carrera, y de Informática, Carlos Otero.



Los representantes de la LLDM manifestaron su "gran interés" por establecer "esquemas de colaboración" con el consulado para apoyar a la comunidad mexicana.



"El resultado de la reunión fue que se acordó explorar la posibilidad de utilizar algunas de las sedes de la Iglesia de la Luz del Mundo en el norte del Condado de los Ángeles para llevar los servicios de los Consulados sobre Ruedas en la citada representación", refiere la respuesta de la SRE.



"Consulados sobre Ruedas" es un programa del Consulado General de México en Los Ángeles para expedir pasaportes, matrículas consulares y credencial de elector a mexicanos.





Engaño y permiso

El llamado Apóstol de Jesucristo se encuentra actualmente detenido en Los Ángeles desde el 4 de junio y enfrenta 26 cargos, entre ellos, pornografía infantil y tráfico de personas.



Naasón Joaquín García fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes el pasado 15 de mayo y el senador Zamora fue el encargado de gestionar ante el INBA el uso de este recinto.



Sólo que el legislador disfrazó como un concierto operístico lo que en realidad era una celebración por el jubileo del líder religioso.



En el oficio del 31 de enero dirigido a la directora del INBAL, Lucina Jiménez, el senador utilizó la reunión sostenida en Los Ángeles como argumento para solicitar el uso del palacio y organizar el evento "El Guardián del Espejo".



Zamora expone que en "fechas recientes" visitó los Estados Unidos para una reunión de trabajo con el cónsul Gilberto Luna Moisés y que se reunió con líderes de distintas asociaciones como la Association of Professionals & Students y la Regional Alliance of Students and Professionals y la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México (APEM).



"Los representantes de las asociaciones de mérito, me solicitaron intervenir con la finalidad de facilitar la celebración de una 'Representación Cultural, Artística y Musical' gratuita, desarrollada por un ensemble (SIC) de los Coros Monumentales de dichas organizaciones cuyos integrantes son de diversas nacionalidades del continente americano y europeo", planteó en un oficio al cual tuvo acceso REFORMA.



Sin embargo, el pemevista omitió aclarar que en esa reunión estuvo también el ministro Zavaleta de la LLDM y que las referidas asociaciones están vinculadas a la iglesia.



Por este caso, hay dos investigaciones abiertas por el Órgano Interno de Control en el INBAL, así como por la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.