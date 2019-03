Explica Amber Heard lo duro que fue contarle su bisexualidad a sus padres

Amber Heard lleva años alzándose como un altavoz de la bisexualidad en Hollywood. En una industria a la que le cuesta aceptar cualquier tipo de cambios y de salidas de la normatividad (y de la heteronormatividad), la actriz de La chica danesa no duda en hablar cuando se le pregunta acerca de cómo ha afectado su sexualidad a su carrera. Sin querer ser tampoco la única voz del colectivo, Heard lleva su condición con naturalidad aunque sabe que su opinión es importante.

Ahora, ha hablado acerca de ello en una charla del panel Making Change On and Off the Screen (Haciendo cambios dentro y fuera de la pantalla), dentro del festival SXSW que se celebra precisamente en Austin, Texas, su tierra natal. Allí contó cómo le contó a sus padres su bisexualidad y su primera relación con una mujer, Tasya van Ree, con quien salió entre 2008 y 2012.

"Soy de Austin, Texas. Mi padre es un típico buen hombre del sur y yo fui criada en un hogar muy religioso. Y ser lesbiana, atea y vegetariana declarada...", reflexionaba en público la intérprete, como recogen medios como People. "Recuerdo cuando les conté mi relación, que estaba enamorada de una mujer. Todo fueron lágrimas y más lágrimas".

Heard contó que tras la reacción de sus padres prefirió "no mostrar negatividad". "No sabían cómo procesarlo porque, para ellos, solo había un sistema binario para hacerlo: o era malo o era bueno". "Cinco años después", continuaba, "me dieron un premio, y les pedí a mis padres que fueran a Dallas [a tres horas de Austin]. Y les vi sentados enfrente de mi y ahí estaba yo, recogiendo ese galardón por mi homosexualidad. Mis padres, en cinco años. Fíjate qué recorrido hicieron. Las actitudes y los corazones pueden cambiar", reflexionaba la actriz en la charla.

Tras esa relación con Van Ree, la intérprete de Aquaman salió con el actor Johnny Depp. Se casaron en 2015, pero se divorciaron apenas 15 meses después. Tal y como declaró el propio Depp, ella le fue infiel con el empresario Elon Musk apenas un mes después de su boda. El fundador de Tesla y la actriz estuvieron un año juntos y rompieron en agosto de 2017.

La actriz salió del armario en 2010 en un evento de GLAAD, la Alianza Gay y Lésbica contra la Difamación, una potente asociación de Estados Unidos. "Impactó en mi carrera, fue complicado. No fue fácil", contó en un evento en 2017. "Era la única que iba en esa dirección, así que fue difícil porque nadie lo había hecho. Lo hice pese a que todo el mundo me dijo que acabaría con mi carrera, sin ninguna duda".

"No quiero tener que negar mi bisexualidad para poder ser yo", contaba al diario británico The Times en 2015, "pero no quiero ser definida por ella. Soy claramente contraria a cambiarme a mí misma para resultar apetecible o popular. Me la suda. Lucho, pero no tendría por qué hacerlo".