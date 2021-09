Éxodo de haitianos llega a Tamaulipas: Reynosa y Matamoros, la meta

Los migrantes, venían procedentes de la ciudad de Poza Rica, Veracruz en alrededor de 15 autobuses de pasajeros de la Línea ADO, teniendo como destino final la ciudad de Reynosa, pagando la cantidad de 1 mil 020 pesos para llegar a la frontera.

Alrededor de las 04:00 hora de este viernes los contingentes de personas de nacionalidad haitiana iniciaron su camino a pie del filtro de revisión castrense y de Migración, ubicado en el kilómetro 134+300 de la carretera federal Victoria-Matamoros.

Los migrantes, hombres, mujeres embarazadas, menores y personas de la tercera edad, caminaron 41 kilómetros para llegar a la ciudad de San Fernando, en tanto que otros fueron apoyados por automovilistas para acercarlos a la frontera de Tamaulipas.

Sharon, una joven haitiana, aseguró que su país atraviesa por una difícil situación, la crisis alimentaria, además de un grave problema de gobierno, situación que obligó a miles de haitianos buscar el "sueño americano".

Reveló que ella y un nutrido grupo de familiares, salieron de su país y se internaron al territorio mexicano por el estado de Chiapas, pero buscan llegar a la frontera de Tamaulipas, para solicitar su ingreso legal a los Estados Unidos de Norte América.

CIUDADANÍA SALE EN APOYO

Tras difundirse la noticia de los contingentes de migrantes haitianos decenas de familias sanfernandenses se organizaron para donarles, botellas de agua, refrescos, comida, frutas, ropa, calzado, entre otros tipos de ayuda.

En la avenida Ruiz Cortines y Niños Héroes de la zona centro de la ciudad de San Fernando, personal de la secretaria de salud, instaló un módulo provisional para ofrecer atención médica gratuita a mujeres embarazadas, niños y adultos mayores, quienes recibieron atención, medicamentos y sobres de Vida Suero Oral.

Integrantes del "Club Chevroleteros", se sumaron en la transportación de haitianos caminaban por la carretera federal, migrantes que llevaron a los diversos puntos de la ciudad de San Fernando, donde se les brindaba comida, agua y otros tipos de ayuda.

Club Chevroleteros apoya a migrantes en la transportación.

IGLESIA LES OFRECE ASILO

Los refugios e iglesias están listas para recibir a la comunidad haitiana que lleguen tanto a Matamoros como a Reynosa manifestó el Obispo de la Diócesis, Eugenio Andrés Lira Rugarcía.

Manifestó que esta migración imparable a nivel mundial por lo que es difícil de frenar, pero tenemos que tomar en cuenta el dicho, "trata como quieres que te traten".

En ambas ciudades hay casas destinadas para esta población, buscando ofrecer el mismo trato a todos sin importar nacionalidad.

Destacó que aunque los recursos nunca serán suficientes, la Diócesis de Matamoros se prepara para recibir a la comunidad haitiana en esta ciudad y en Reynosa y pidió a la población ser solidarios.

Durante el día de ayer por la tarde se observó la llegada de algunos de los ciudadanos de aquella nación a la central camionera, en donde ahí recibieron comida por parte de la comunidad diocesana que tienen el módulo del migrante, esto en lo que salían con destino a Acuña, Coahuila.

Ofrecen servicio médico a mujeres embarazadas haitianas.

NO SON DELINCUENTES

En Tampico, el presidente del Comité Ciudadano en la Defensa de los Naturalizados y Afroamericanos, Wilner Metelus, llamó a la federación, en especial al Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional a no tratar a los haitianos como delincuentes, pues son gente que sólo busca llegar a los Estados Unidos para conseguir un trabajo y rehacer sus vidas; han sido perseguidos por las autoridades mexicanas, haciendo que ellos tengan mayor dificultad de llegar a los destinos, ente caso a la Ciudad de Acuña o frontera tamaulipeca.

"No deben de discriminarlos, son gente normal que no busca la violencia, sólo salieron de su país por la situación que viven, por eso deben recibir un trato digno. Ellos son buenas personas. Ellos quieren vivir en México, pero el gobierno no los quiere apoyar", refirió.

Wilner Metelus, defensor de derechos humanos en Tampico.

GOBERNADOR PIDE FRENAR MIGRACIÓN

En gira por Altamira, el Gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca llamó a la federación a regular esta situación, toda vez que se trata de un problema de seguridad nacional, sobre todo ahora que se está en pandemia.

Señaló que es importante que el INM y la Guardia Nacional regulen las caravanas de los migrantes a fin de no generar riesgos de salud.

"Es responsabilidad exclusiva del Gobierno de México a través de Migración, lo hemos manifestado y necesitamos que el Instituto Nacional de Migración haga lo propio en contener esos movimientos masivos que se están dando. Se justifican con algunos permisos que les dan, pero estamos convencidos que ahora el Gobierno Federal y a través de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano van a tomar cartas en el asunto toda vez que este problema genera una situación compleja", refirió.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió al gobierno federal atender la crisis de migrantes.