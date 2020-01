Exigen 100 años de cárcel para asesinos

Altamira, Tam.- Una pena mínima de cien años exigen los padres y familiares de Mario Eduardo Olivo Acuña, asesinado en el primer día de junio de 2019 a manos de dos sujetos y su exnovia; piden no quede impune este asesinato en el que primero lo privaron de la libertad y después le cegaron la vida.

En rueda de prensa ofrecida al mediodía de este jueves, el abogado de la familia Héctor Manuel Espinoza Vallejo informó que este día de llevó al cabo una audiencia en donde la defensa de los inculpados solicitaron la ampliación al período de investigación complementaria de dos meses, situación que el Juez de Control la denegó, pues este jueves 23 de enero vencieron los 6 meses que se habían otorgado de acuerdo a la ley de procedimientos penales.

La audiencia se llevó al cabo en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira en donde se encuentran recluidos la ex novia, Keren "N", Gilberto "N", novio de Keren y César Adrián "N".

La víctima Mario Eduardo Acuña, quien en vida tenía 21 años de edad, fue sacado de su domicilio con engaños por Keren, para llevarlo a Ciudad Madero y entregarlo a su novio, Gilberto, quien a su vez habría contratado los servicios por 20 mil pesos de César Adrián, para arrebatarle la vida.

Espinoza Vallejo, dijo que no era posible la ampliación del periodo de investigación, pues el tiempo máximo que se marca, es de seis meses, "teniendo en cuenta eso nosotros argumentamos que el periodo se cerraba el día de hoy (jueves) y el mismo código establece que no se puede alargar más de lo establecido por dicho ordenamiento".

Dijo que por el momento se investiga el delito de desaparición forzada en el cual piden 50 años de cárcel, pero quedaría pendiente aún el de homicidio doloso, por el cual también exigen la misma penalidad.

Ante el rumor de que pudieran quedar en libertad debido a que no se habían sostenido las pruebas suficientes en el delito de desaparición, el abogado dijo que no existen medios de convicción que hagan presumir la inocencia de los tres implicados.

Piden, José Mario Olivo y Elvia Acuña, padres del joven asesinado.

DESTROZADOS

Entre tanto, los padres del Mario Olivo, José Mario Olivo Naranjo y Nora Elvia Acuña Perales, exigieron justicia, al tiempo de señalar que a la fecha no saben a ciencia cierta porqué tomaron la determinación de asesinarlo.

Pidieron una pena máxima para los tres autores de este atroz crimen, en el que a la fecha no se ha encontrado completo el cuerpo.

Señaló José Mario, que la conducta de Keren "N" en un inicio era un tato "burlona", hacia ellos, pero conforme fueron pasando los meses, esa actitud se le fue borrando, "ahorita ya no, ya ha cambiado, con estos seis meses en prisión".

Informó que los tres implicados se han abstenido a declarar sobre el móvil del asesinato, "esa es la defensa que han presentado, no han declarado nada, pero sí se ve que ya no es la actitud burlona, pero tampoco se les ve la cara de arrepentimiento".

SIN ACERCAMIENTO

Asimismo José Mario, mencionó que pese a que los padres de Keren viven a escasos metros de su domicilio, éstos no se han acercado a dialogar, "no hemos tenido ningún acercamiento ni con los papás de Gilberto, ni con los papás de Keren".

Explicó que su hijo sostuvo un noviazgo de 4 años con Keren, e incluso estuvieron en la misma Facultad de la Universidad Autónoma de la Tamaulipas juntos, pero un año y medio antes del atroz crimen, ya se habían separado, pues Mario Olivo señalaba que era demasiado celosa.

"Nosotros la conocimos muy bien, y no sé en qué momento ella pensó que yo me iba a quedar cruzado de brazos... La verdad", dijo y agregó "mi hijo se desvivía por ella. Mario si algo tuvo, fue amor por esa chica yes muy triste que el amor de mi hizo lo haya entregado literalmente a la muerte".