Exige PES que vendedores ambulantes se reconozcan en la Constitución

La diputada federal de Encuentro Social, María Rosete aseguró que es "urgente" que se reconozca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a los trabajadores no asalariados, y que se dedican al comercio en el espacio público, a la venta de artesanías, a quienes son prestadores de servicio por cuenta propia, de los locatarios de los mercados públicos, concentraciones, tianguis y demás trabajadores.

En un posicionamiento, la legisladora capitalina dijo que es urgente que la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, presidida por Nazario Norberto Sánchez, apruebe el dictamen y con ello, evite su dilación en el proceso legislativo, pues al hacerlo, no solamente se incumple con el mandato previsto en la Constitución Política de la Ciudad de México, sino que estaría violando los derechos humanos de más de un millón de familias que requieren urgentemente de la aprobación de dicha ley.

"En caso de no aprobarse el dictamen que se encuentra en la Comisión legislativa antes mencionada para antes del primer día de julio del presente año; los firmantes de la iniciativa, sus organizaciones sociales, los jefes y jefas de familia golpeados por la pandemia y la discriminación, así como la suscrita y quienes decidan sumarse a la presente lucha, emprenderemos las acciones legales que resulten necesarias, en el marco constitucional y del legítimo derecho a la manifestación y a la protesta", describe la legisladora.

"¡No toleraremos más actos de discriminación, de prepotencia, abuso; señalaremos responsables; defenderemos y exigiremos nuestros derechos, en todas las instancias y hasta sus últimas consecuencias!", agregó la legisladora.

En el texto, María Rosete dijo que la lucha de los trabajadores no asalariados, de quienes se dedican al comercio en el espacio público, deben sumarse tanto la Sociedad Civil como todas las fuerzas políticas representativas en el Congreso.

En este contexto, agradeció el interés manifestado por la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social en la Comisión Permanente, de haber conminado al Congreso de la Ciudad de México, la aprobación de la Iniciativa Ciudadana que busca el reconocimiento legal, de los trabajadores de este sector de la economía.

También le agradeció a la diputada federal Leticia Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista, por ofrecer mejores condiciones de calidad de vida, a los 31 millones de trabajadores denominados informales, reconociendo en su propuesta, como este sector de la economía del país, han sido víctimas de la violencia, la prepotencia, de las detenciones arbitrarias, el cobro ilegal de cuotas o multas entre otros.

"El tema, no es 'si pagan o no impuestos'; no se trata de un asunto fiscal, sino de una demanda social; tampoco se trata de una cuestión privada a favor de alguna organización o gremio, se trata de un asunto que atañe al interés público y no, para saciar egos o intereses de alguna familia", explicó la legisladora.