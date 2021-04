Exhiben amenazas de Arvide

La mujer le aclara: "Soy asistente administrativo. Pues ahora el asistente administrativo está en la puerta", a lo que pide: "Si, por favor, me lo ponga escrito", pero Arvide Limón la amenaza: "Más problemas vas a tener, menos te voy a pagar. Más problemas vas a tener en la vida".

En otro audio, Arvide Limón comenta a otros trabajadores que ellos dicen que su contrato establece su hora de trabajo hasta las 17:00 horas, por lo que amaga con comprar un reloj checador y descontar la mañana a quien llegue a las 9:15 horas.

"¿De acuerdo? Eso dice el contrato", sentencia y les advierte: "No me vuelven a utilizar la cocina para comer porque no tenemos ninguna obligación de dársela. No se les vuelve a pagar el dinero extra de la comida", dice.

Después se refirió a alguien de manera despectiva: "Y haz el favor de venir vestido decentemente. No vuelves a venir con una camiseta ni con una sudadera. Aquí se viste uno decente. ¿Queda claro?

"Mi baño no lo utilizan por favor, porque en el momento en que esté tu dinero, te largas. Me encargo que no te vuelvan a dar trabajo en otro lugar porque a donde vayas yo voy a hablar y voy a decir qué clase de gente eres", lo amedrenta.