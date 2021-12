Eterniza Gabriel De la Mora vuelo de las mariposas

Son alas de mariposas que murieron naturalmente y cuyos fragmentos, escrupulosamente recortados tras recibir un tratamiento de conservación, son adheridos en una suerte de mosaicos que recrean los diseños y patrones de estos insectos -en apariencia semejantes, aunque diferentes-, así como su cromática iridiscente.

"Me encanta 'pintar', de alguna forma -si queremos decirlo así-, con colores y patrones de la naturaleza, a través de estas alas de mariposa", señala en entrevista De la Mora, quien a lo largo de su trayectoria se ha distinguido por incorporar en sus obras materiales orgánicos, como cabello humano, plumas de ave o cascarones de huevo.

"Aquí todos trabajamos en silencio", añade al describir el ambiente en su estudio de la Colonia Roma. "Hay un silencio absoluto, una concentración fuertísima en cada pieza. Sólo se escuchan los 'clics' del conteo de los fragmentos. Son como sesiones de meditación que duran meses o años".

Una experiencia semejante manifiestan quienes han observado la exposición The Lepidoptera Demon, que el artista exhibe en la galería Perrotin de Nueva York y que permanece abierta hasta el 23 de diciembre.

"Muchos se relajan ante estas piezas porque pueden quedarse horas viendo, quizá poniendo la mente en blanco o dejando que las emociones pasen; alguien ha llorado al mirarlas, como le sucedió a un coleccionista", relata.

Son piezas que invitan a una contemplación cada vez más ausente en el arte contemporáneo.

"Y esa contemplación empieza a generar preguntas, y éstas van generando respuestas y otras preguntas, tanto para aquellos que sepan y estén involucrados con el arte como para quienes no. Para mí es importantísimo crear arte para todos", enfatiza sobre este cuerpo de obra del cual deriva también una técnica de trabajo.

Si en Nueva York reunió 33 piezas a partir de ocho especies diferentes de mariposas, en la muestra de Proyectos Monclova, serán alrededor de 14 especies distintas para un número de obras aún por determinar.

"Y en algún futuro", indica, "tal vez en 50, 100 o 200 años, quizá cuando ya no existan algunas de las especies que utilicé, quedará registro de ellas a través de esta propuesta artística".

ENCUENTRO DE OPUESTOS

La serie Lepidóptera, que se presentará por vez primera vez en México, estará en diálogo con la serie Ígnea, formada con láminas de materiales pétreos cuyo uso se remonta a la época prehispánica, como la obsidiana y la andesita.

"El punto en común de las dos series es cómo utilizo el fragmento de algo inorgánico o mineral, como la obsidiana y la piedra andesita (entra) en diálogo con algo orgánico y tan frágil como los fragmentos de alas de mariposa", contrasta el artista.

De la Mora refiere a la diosa prehispánica Itzpapálotl, cuyo nombre conjuga los dos elementos que él integra en este trabajo: mariposa de obsidiana.

Habrá en la muestra, detalla, dos paneles: uno de obsidiana, que reflejará la luz, como un espejo, y otro de andesita, opaco, que la absorberá.

De este modo las obras monócromas de piedra dialogarán con la colorida iridiscencia de las mariposas propiciando una belleza de sencillez sólo aparente, advierte.

"Son piezas extremadamente complejas y tardadas para lograr una sencillez que es nada. Esas contradicciones me fascinan. Creo que es lo más difícil: llegar a la nada".

La nada que contiene todo.

La exposición se inaugurará el 2 de febrero de 2022. La fecha es significativa, dice el artista, porque contiene cuatro números 2 que, sumados, dan 8, número que dispuesto horizontalmente remite a una mariposa.

UNA LABOR MINUCIOSA

El proceso de trabajo de De la Mora requiere paciencia, minuciosidad y acompañamiento de especialistas:

-Todo recorte de ala de mariposa se clasifica.

-Se indica, por ejemplo, si corresponde al ala superior izquierda o a la derecha.

-Luego se recortan fragmentos de distintos tamaños para unas piezas y, con los elementos irregulares, se hacen otras.

-Con asesoría de especialistas en restauración y de entomólogos recibe un tratamiento cada fragmento de ala para ser consolidarlo antes y después de un montaje.

-Los títulos de las piezas serán cifras que indica el número de fragmentos que forman cada obra.

-Las piezas, que se exhibirán enmarcadas y protegidas con cristales, remiten a las cajas de entomología.

LA LETRA REBELDE

Una plana de la letra "M" que realizó De la Mora en 1972, a los cuatro años, destaca entre los elementos de su estudio.

Encontró esa hoja a los 33 años, cuando cursaba la maestría y le solicitaron indagar qué había determinado su personalidad artística.

En esa tarea escolar, que su madre resguardaba, se perfila ya su postura frente al mundo: escribió al revés.

"Zurdo y disléxico, escribí completamente al revés. Me acuerdo que la maestra decía: 'Gabriel: Tienes que hacerlo de izquierda a derecha, en lugar de escribir de derecha a izquierda'".

Me puso la muestra de la letra "M" e hice el ejercicio como ella me lo pidió, pero también decidí dar vuelta a la hoja y repetir la tarea de la forma natural en que me sale.

"Puedo considerarla mi primera pieza", puntualiza.