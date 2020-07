Están bajo la lupa dos verificadores de la Coepris

Ahorita traemos contra dos verificadores que de hecho ya está en la Fiscalía Anticorrupción... se está siguiendo un procedimiento porque no es correcto Oscar Villa Garza, comisionado estatal de COEPRIS

Cd. Victoria, Tam.- Al menos dos verificadores de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) se encuentran bajo investigación por la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción por el presunto delito de extorsión en la expedición de constancias de reapertura, sin embargo, otros inspectores y coordinadores jurisdiccionales serían dados de baja por esa causa.

"Echamos a andar un área dentro de COEPRIS que se dedica única y exclusivamente a eso, y los que hemos estado detectando estamos procediendo legalmente contra ellos; y a unos de ellos simple y sencillamente los dimos de baja y pusimos a otros", indicó el comisionado estatal de COEPRIS, Oscar Villa Garza, "lo único que le pido a la ciudadanía es que las denuncias las hagan directamente a COEPRIS, que sepan que hay consecuencias porque sí las hay y que cualquier cosa con toda la confianza del mundo las hagan, y nosotros procederemos inmediatamente".

Cabe mencionar que en meses pasados, representantes del sector comercial acusaron al excoordinador de la Jurisdicción Sanitaria número 1, Jorge Humberto Chapa Rivas, del cierre injustificado de negocios que se encontraban dentro del rango de comercios esenciales, por lo cual, podrían haber seguido funcionando durante la pandemia; este mismo funcionario público fue acusado directamente por diputados locales por actos de extorsión por hasta once mil pesos.

"Ahorita en este momento traemos como unos tres casos nada más y cambios de coordinadores que hemos hecho... había quejas, tuvimos que recurrir a hacer esos cambios", el comisionado estatal de COEPRIS precisó que: "ahorita traemos contra dos verificadores que de hecho ya está en la Fiscalía Anticorrupción... se está siguiendo un procedimiento porque no es correcto, y yo en lo particular, no soy de la idea ni comparto que anden haciendo ese tipo de prácticas".

Villa Garza recordó que trámites como la expedición de constancias de reapertura, y otros, son gratuitos por lo cual en caso de que se les solicite un cobro para ´agilizar´ trámites lo denuncien ante el órgano interno de la COEPRIS para seguir la investigación en contra de los malos funcionarios sanitarios, "que no se dejen engañar por gente que dizque son tramitadores que se les llama ´coyotes´, no hay necesidad de eso de pagar".