Está de regreso

El intérprete de éxitos como "El Microbito" y "Veneno vil", compartió que en la vida es importante encontrar la vocación para ser feliz y estar en plenitud.

"Tuve la suerte de encontrarla muy chico y ha sido un bendición enorme. Creo que la más grande de mi vida. En dedicarme a lo que más me gusta, porque de esa manera sientes que nunca trabajas y te pasan más cosas buenas que malas. No importa el dinero, ese va y viene. Lo importante es la realización personal, porque te lleva a estar bien como persona". señaló Leonardo de Lozanne, vocalista del grupo Fobia.

ALISTA SERIE DE CONCIERTOS

Fobia ha sido su pilar, su eje principal, al que le debe toda su vida y con el que regresará para ofrecer 20 conciertos, entre ellos en el Auditorio Nacional el próximo 4 de octubre.

"Fobia es la historia de nuestras vidas. Para los cinco es la columna vertebral, es la matriz de todo lo que hacemos, de ahí ha salido todo, es nuestra máxima escuela, empresa, nuestro deleite, la que nos ha llevado a viajar por todo el mundo. No podemos no tenerle cariño, que pase la vida y que todos tomemos diferentes caminos es una cosa humana".

La banda que se creó en 1987 con Leonardo de Lozanne, Francisco Huidobro, Iñaki Vázquez, Javier "El Cha" Ramírez y Jay de la Cueva, tiene diez discos en su repertorio, los cuales sacó a la venta en un formato de vinilo, aunque aseguró que un disco nuevo no está en los planes por el momento.

"Al sacar los vinilos como que nos cayó a todos el 20 de que ya está. Hacer más discos está bien, pero creo que ya sería otra historia. Sentimos que ya está englobada toda la historia de Fobia y eso es lo que es y hasta ahí llegó esa primera etapa por lo menos. Lo que venga después pues no sabemos qué pasará".

CERO IMITACIONES

Lozanne señaló que no pretende ser una banda del recuerdo y mucho menos sacar un álbum en el que se trate de sonar como lo hizo hace más de 30 años, pues a magia de Fobia era cuando los cinco se juntaban para crear cosas.

"Ya después se siente diferente, las canciones ya no se conciben de la misma forma, no tienen finalidad y no quiero decir que no me guste que lo haga la gente o que yo no lo vaya a hacer, pero me da mucha flojera que las bandas quieran sacar un disco que suene a como lo hacían hace 20 años. No le veo mucho sentido", dijo.

"De las bandas que se separan por muchos años y vuelven, no conozco alguna que saque un buen sencillo, un disco o al menos que esté a la altura de los anteriores y está bien porque hay seguimiento y hay canciones buenas, pero ya no es lo mismo", agregó.

FUTURO INCIERTO

La banda firmó un contrato sólo por 20 presentaciones. Más allá de eso, dijo, no tienen idea de qué pasará.

"No sabemos si vamos a renovar contrato o si ya vamos a parar un rato. Todos tenemos otros proyectos y también estamos emocionados con ellos. Entonces es complicado, Fobia es una banda que ha sido complicada y los fans lo saben y bueno, no saber qué va a pasar también tiene su magia, porque si la gente supiera que vamos a estar diez años tocando, tal vez no podríamos sacar un auditorio", comentó el también conductor.

SE ´LAVA LAS MANOS´

Su paso por el rock también lo lleva a otro escenario: el teatro, pues será Poncio Pilato en el musical "Jesucristo Súper Estrella", al lado de Erik Rubín, Beto Cuevas, Enrique Guzmán, Kalimba y María José, entre otros artistas, bajo la producción de Alejandro Gou. Lo cierto es que a de Lozanne le tocará "lavarse las manos" a partir del 12 de julio en el Centro Cultural Teatro 1.

El rock, género que le ha dado todo, indica, puede pasar por muchas etapas, pero permanece.

"No es un movimiento, el rock es una constante que está en movimiento. Le permite a los jóvenes tener voz, expresar su identidad, su manera de sentir, de pensar, de proponer y por eso se identifican y por otro lado es un género que también combina con todo", concluyó.