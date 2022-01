Está Damaris Rojas contra la envidia

"Fue un ritual súper bonito, es para las personas que recibimos envidias, hice un ritual con velas, me dieron de ramazos para quitarme las malas energías.

"Llegué ese día a mi casa muy cansada, como desganada y la verdad creo que fue ahí que hice las cosas confiando en lo que estaba haciendo Yamarash, yo supuso que era normal, yo no me siento así normalmente, tengo mucha energía", dijo.

La cantante, quien está promocionando su canción "La Domadora", comentó que ha sufrido ataques en redes sociales, algo que la ha bajoneado bastante.

"En redes sociales me tiran mucho hate (odio) y no siempre estoy de animo para eso, yo es raro que suba cosa trágicas y la gente siempre es mal vibrosa porque nada les parece... pusimos una veladora, cargo unos amuletos con mucha fe.

"A veces se meten con mi hijo y no lo conocen, yo tengo OnlyFans y siempre me dicen de mi hijo ´qué opina de eso´. Hasta se inventan cosas, gente que no nos conocen y hasta lo afirman, lo que sí me ha pasado es pensar en retirarme del medio, hacer mi vida privada, una persona más común que trabaja, tienen su Instagram privado", comentó.

Para este 2022, Damaris espera sacar otro sencillo en versión cumbia y tener un galán, pues Cupido no ha tocado a su puerta desde hace rato.