Esperan respuesta a fugas de agua y alumbrado público en Balcones de Alcalá

Vecinos del Fraccionamiento Balcones de Alcalá esperan respuesta a intervención de las autoridades correspondientes para atender y resolver problemas relacionados con una fuga de aguas residuales en la calle Sauce y la ausencia de alumbrado público, ambas contingencias llevan meses de padecer las familias. Una semana después de que El Mañana diera a conocer éste caso en particular, aún no hay una iniciativa de las autoridades municipales para acudir a responde a los llamados de los vecinos, quienes nuevamente hacen un clamor, pues no soportan las condiciones en que se encuentra este sector en Balcones de Alcalá.