Conectan con su público

EL MAÑANA/Hidalgo, Tx

Sin Bandera se presentó el 23 de septiembre en Payne Arena de Hidalgo, Texas, a donde llegaron con su Frecuencia Tour con el que festejan 20 años de carrera.

Leonel García y Noel Schajris deleitaron a sus fans con dos horas y media de espectáculo en el que hicieron un recorrido musical con éxitos como "Mientes tan bien", "Tócame", "Dime que sí", "Amor real", "Nadie", "De Viaje", "Te vi Venir" y "Ahora sé", entre muchos más temas.

Hubo melodías que no podían faltar como "Entra en mi vida", "Si Tú no Estas", "Ésta no", "Sirena" y "Llegaste tú", todas cantadas a unísono por los presentes, pero la recta final estuvo a cargo de canciones como "Que Lloro", "Ves", "Kilómetros" y "Que me alcance la vida" siendo despedidos con una gran ovación.

Alejandra Hinojosa y Alexandra González.

Paulina Moreno y Jorge Hinojosa.

Cecy Luna y Karen Valencia.

Martín Galván y Denisse Reyes.

Patricia Delgado y Jesús Ibarra.

Jassay García, Marisela Martínez, Paty e Itzel Reyes.

Patricia y Erica Valdez.

Carolina Flores de González, Sonia Flores de González y Karla Flores de Ruiz.