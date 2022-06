Tiene ardiente conclusión

El escenario Rock, en el que también actuaron a lo largo de la jornada del sábado los grupos People as Machine, Genitallica, El Gran Silencio, el reencuentro de Zurdok y Panteón Rococó, dio la bienvenida a la agrupación cuyos integrantes destacan por el juego de máscaras que suelen usar en sus shows.

Mientras que en uno de los escenarios Gemelos, ubicado en la zona de las eses, Kumbia Kings contagiaba con su "kumbia" sabrosa, en el Parque Acero miles de personas fueron dominadas por la voz gutural del vocalista Corey Taylor.

"Gracias", dijo con español Corey "(esto es) demasiado loco. Una pregunta. ¿Puedo seguir?", expresó el cantante ante un masivo "sííí".

"Dead Memories" y "The Heretic Anthem" fueron parte del repertorio de la banda estadounidense más esperada del Machaca.

A muchos metros de distancia de ahí, otros miles de asistentes se congregaron para levantar polvo echando baile al son de "Los Reyes de la Cumbia", liderados por Cruz Martínez.

La agrupación sudó la gota gorda y no por el calor que durante el día se sintió en la Ciudad, sino por las aceleradas coreografía y las llamaradas que repetidamente encendieron para adornar su presentación.

El vertiginoso ritmo de los "kings" puso a bailar a la raza de manera sabrosa con los temas "No Tengo Dinero", "Fuego" y "Te Quiero a Ti".

Los sonidos urbanos "la rompieron" la noche del sábado en el Fundidora con dos de sus prestigiosos representantes: Nicky Jam y Ozuna.

A partir de las 21:00 horas, Nicky, de 41 años, provocó un perreo multitudinario al cantar "Te Robaré" "Bella y sensual" y "El Perdón".

En ese mismo escenario, a las 23:00 horas, Ozuna cautivó a los jóvenes con su puñado de éxitos que incluyó "La Modelo", "Me Niego", "Te Boté" y "Taki Taki".

"Hace tiempo que no cantaba aquí en Monterrey. Me siento como en mi casa", expresó el puertorriqueño, quien se despidió a las 0:10 horas.

En un escenario contiguo, los reflectores fueron para Babo, de Cartel de Santa, quien le puso a la Machaca su sabor a hip hop.

"¿Cómo está mi gente? ?"¿Ya se cansaron o que?", preguntó Babo, quien pidió disculpas a la gente porque el inicio de su concierto presentó fallas de sonido.

"Para qué vine a la prueba de sonido", comentó el cantante.

Arreglada la falla, el vecino de Santa Catarina soltó su "jauría musical" que incluyó temas de sexo y mariguana.

"Volvió el Sensei", "Cannabis", "Hey Si Me Ven", "A Ti Re Da Besitos" y "Mucha Marihuana", fueron algunas de las canciones que Babo eligió para su participación en el Fest.

"Ya me siento como teibolera nada más con puras pinches toallas húmedas", exclamó Babo en referencia a la falta de agua.

Aunque no es nuevo en la industria, el cantante compartió sentirse emocionado de cantarle otra vez en vivo a su raza, después de mucho tiempo de no poder hacerlo.

"Al chile, estoy bien emocionado. Tengo toda la pinché pandemia queriéndole cantar a la raza. Me siento un poco frío así como cuando empezaba", compartió Babo, quien desde hace años ha apoyado la legalización de la mariguana.

Entrado en confianza con el público, le reveló que ha sido amenazado de muerte en repetidas ocasiones, pero incluso eso lo ha usado para inspirarse y escribir su canción "Desde Cuándo".

"Son tantas las veces que me han amenazado que me van a matar. Que me van a hacer pedazos, que me van a cortar la cabeza", señaló el líder de Cartel de Santa, el elegido para cerrar la celebración masiva del décimo aniversario del Machaca Fest que escribió una página más en su historia en la Ciudad.